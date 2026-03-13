ستاد نیروهای جنگ رژیم صهیونیستی هدف حمله گسترده  پهپادهای ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نیروهای جنگ رژیم صهیونیستی، صبح امروز، هدف حمله گسترده پهپادهای ارتش، قرار گرفت.

متن اطلاعیه شماره ۲۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

با استعانت از خدای قادر و با یاد امیر سرافراز ارتش اسلام شهید سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی، از صبح امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با پهپادهای انهدامی از نقاط مختلف کشور، ستاد نیروهای دفاعی رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی در بِئرَسِبَع را مورد هجوم قرار داده است.

بِئرَسِبَع محل استقرار تاسیسات و زیرساخت‌های راهبردی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه‌های مرتبط با نیروهای زمینی و هوایی است .

این عملیات گسترده در ساعات آینده، با حملات پرحجم، در نقاط مهم دیگری از پایگاههای رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

در اطلاعیه ۲۵ ارتش آمده است: رژیم صهیونیستی با سانسور شدید اخبار جنگ و حملات موثر ارتش و سپاه، مانع اطلاع رسانی از حجم آسیب ها و تلفات وارده توسط موشکها و پهپادهای انهدامی شده است.