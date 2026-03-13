به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه تعاونی مصرفکنندگان ژاپن (JCCU) در وبگاه خود بیانیه ای را در خصوص تجاز آمریکایی- صهیونیستی به ایران منتشر کرد.
در بیانیه صادره از سوی اتحادیه تعاونی مصرفکنندگان ژاپن در این خصوص آمده است: ادامه حملات می تواند اوضاع منطقه را بیش از پیش وخیم کرده و جان و معیشت غیرنظامیان، بهویژه زنان و کودکان را در معرض خطر جدی قرار دهد.
بیانیه مذکور اضافه می کند: اقداماتی که موجب افزایش تلفات غیرنظامیان می شود، هرگز قابل قبول نیست و جامعه جهانی باید برای توقف چرخه خشونت تلاش کند. جامعه جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگری به راه حل های مسالمت آمیز از مسیر گفتگو و دیپلماسی نیاز دارد.
این در حالیست که ایران هم در ماه های پیش و هم از ۲ هفته قبل در میانه مذاکرات دیپلماتیک غیرمستقیم با آمریکا از سوی این کشور و متجاوزان صهیونیست هدف حمله قرار گرفت؛ رخدادی که باعث شد تهران بر اساس قوانین بین المللی به صورت کوبنده ای به تجاوزگران پاسخ دهد.
