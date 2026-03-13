۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

اتحادیه تعاونی مصرف‌کنندگان ژاپن خواستار توقف حملات علیه ایران شد

اتحادیه تعاونی مصرف‌کنندگان ژاپن در بیانیه ای خواستار توقف حملات علیه ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه تعاونی مصرف‌کنندگان ژاپن (JCCU) در وبگاه خود بیانیه ای را در خصوص تجاز آمریکایی- صهیونیستی به ایران منتشر کرد.

در بیانیه صادره از سوی اتحادیه تعاونی مصرف‌کنندگان ژاپن در این خصوص آمده است: ادامه حملات می‌ تواند اوضاع منطقه را بیش از پیش وخیم کرده و جان و معیشت غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان را در معرض خطر جدی قرار دهد.

بیانیه مذکور اضافه می کند: اقداماتی که موجب افزایش تلفات غیرنظامیان می‌ شود، هرگز قابل قبول نیست و جامعه جهانی باید برای توقف چرخه خشونت تلاش کند. جامعه جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگری به راه‌ حل‌ های مسالمت‌ آمیز از مسیر گفتگو و دیپلماسی نیاز دارد.

این در حالیست که ایران هم در ماه های پیش و هم از ۲ هفته قبل در میانه مذاکرات دیپلماتیک غیرمستقیم با آمریکا از سوی این کشور و متجاوزان صهیونیست هدف حمله قرار گرفت؛ رخ‌دادی که باعث شد تهران بر اساس قوانین بین المللی به صورت کوبنده ای به تجاوزگران پاسخ دهد.

