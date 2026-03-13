بیداری اسلامی، فلسطین را به مسئله اصلی جهان تبدیل کرد

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، زهرا اسکندری: روزجهانی قدس را روز بیداری اسلامی و کشورهای مسلمانی میدانند که میخواهند صدای مظلوم و عدالتخواهی در برابر ظالم باشند میدانند.
امروز بیداری اسلامی در همه کشورهای اسلامی وجود دارد هر چند که ممکن است شدت آن کم و زیاد باشد. بیداری اسلامی به معنی این نیست که همه ملتها و همه آحادی که در این بیداری سهیمند، به صورت منطقی و استدلالی مبانی فکری یک نظام اسلامی را شناختهاند، بلکه به این معنا است که احساس هویت اسلامی در میان تودههای مسلمان در همه جا به وجود آمده است.
اینکه میگوییم بیداری اسلامی، این حرف پایهدار است، ریشهدار است. ملتهای مسلمان عدالت، آزادی، مردم سالاری و اعتنای به هویت انسانها را میخواهند. و اینها را فقط در اسلام میبینند نه در مکاتب دیگر. به این دلیل که، مکاتب دیگر امتحان داده و شکست خوردهاند.
ایستادگی در برابر سلطهگران
اسلام و بیداری اسلامی در مقابل هر گونه سلطهگری ایستاده است و خواهد ایستاد. هر حرکت اسلامی که صادقانه باشد، مسلمانان دنیا را که جمعیت کثیری هستند به خود جلب خواهد کرد و این برای قدرتهای بزرگ یک خطر محسوب میشود.
برای همین است که استکبار جهانی از انقلابهای دیگر در سایر نقاط عالم به قدر انقلاب متکی به اسلام واهمه نداشته است. امروز بخش عظیمی از حساس ترین نقاط دنیا به لحاظ اقتصادی منابع سوق الجیشی و وضعیت اجتماعی در اختیار مسلمانان است. نقاط التقای سه قاره بزرگ و مهم عالم، یعنی آسیا و آفریقا و اروپا در اختیار مسلمانان است. مهمترین منابع نفت و بسیاری از منابع دیگر عالم در اختیار مسلمانان است.
امروز دنیای استکباری و امپراتوری های زر و زور میدانند که اگر اسلام در دل مسلمانان و جوامع اسلامی حیات دوباره پیدا بکند، منافع آنها منافع متکی به سلطه و زورگویی و دو قطبی بودن عالم به خطر خواهد افتاد.
کشورهای استکباری میخواهند همیشه زور بگویند، ثروت و قدرت عالم را در اختیار بگیرند و درکنار آن ملتهاییهم وجود داشته باشند که فعالیتی انجام دهند و منابعشان به غارت برود.
هر حرکتی که در مقابل آنها باشد با صراحت تمام با آن دشمن میشوند و اسلام در مقابل آنها ایستاده است. علت اینکه استکبار با ایران مخالف است این است. علت دشمنی عمیق آمریکا با انقلاب اسلامی و با اسلام این است و این دشمنی تمام شدنی نیست.
علت توجه به اولویت بودن مسئله فلسطین
نهضت بیداری اسلامی است که سراسر منطقه را فرا گرفته و فصل تازه و تعیین کنندهای در سرگذشت امت اسلامی گشوده است.
این حرکت عظیم که بیگمان میتواند به ایجاد یک مجموعه مقتدر و پیشرفته و منسجم اسلامی در این نقطه حساس جهان منتهی شود و به حول و قوه الهی و با عزم راسخ پیشروان این نهضت نقطه پایان بر دوران عقب ماندگی و ضعف و حقارت ملتهای مسلمان بگذارد، بخش مهمی از نیرو و حماسه خود را از قضیه فلسطین گرفته است.
فلسطین ملاکی برای تشخیص جهت حرکت نهضتها
رهبر شهیدمان درباره مسئله فلسطین و اهتمام آن در بین کشورهای اسلامی فرموده بودند: «درستی مسیر نهضتهای بیداری اسلامی را از جمله باید در موضع گیری آنان در قبال مسئله فلسطین جستجو کرد. از شصت سال پیش تاکنون داغی بزرگ تر از غصب کشور فلسطین بر دل امت اسلامی نهاده نشده است. فاجعه فلسطین از روز اول تاکنون ترکیبی از کشتار، ترور، ویرانگری و غصب و تعرض به مقدسات اسلامی بوده است. وجوب ایستادگی و مبارزه در برابر این دشمن حربی و غاصب مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی و محل اجماع همه جریانات صادق و سالم ملی بوده است.
هر جریانی در کشورهای اسلامی که این وظیفه دینی و ملی را به ملاحظه خواست تحکم آمیز آمریکا یا به بهانه توجیههای غیر منطقی، به دست فراموشی بسپارد نباید انتظار داشته باشد که به چشم وفاداری به اسلام با صداقت در ادعای میهن دوستی به او نگریسته شود این یک محک است. هر کس شعار آزادی قدس شریف و نجات ملت فلسطین و سرزمین فلسطین را نپذیرد یا به حاشیه ببرد و به جبهه مقاومت پشت کند، متّهم است. امت اسلامی باید در همه جا و همه وقت این معیار و شاخص نمایان و اساسی را در مد نظر داشته باشد.
امروز مسئله فلسطین به برکت بیداری اسلامی، بار دیگر به یک مسئله اصلی دنیای اسلام تبدیل شده است. نباید بگذارید
این برجستگی و این امتیاز از بین برود و زیر توطئهها و ترفندهای دشمنان مسلمانها و دشمنان امت اسلامی پنهان بماند. مسئله فلسطین یک مسئله اصلی است. در طول زمان ملتها، دولتهای خودشان را با موضع گیری آنها در قضیه فلسطین محک میزدند.
البته فشار استبداد و استکبار و اختناق و زور نمیگذاشته است که خواسته ملت ها آشکار شود.»
چالشهای بیداری اسلامی
ما چالشها و مشکلاتی هم در این زمینه داریم. مهمترین آنها در دو مورد خلاصه میشود: تشکیل یک جبهه متحد علیه اسلام است که متحدین این جبهه هم عبارتند از آمریکا و صهیونیسم.
به هیچ عنوان نباید گمان شود که یک اتحاد جهانی علیه جمهوری اسلامی وجود دارد. این جبهه متحد و مرکزی که علیه نظام اسلامی با همه توان دارد کار میکند، دو عضو دارد، یکی رژیم ایالات متحده آمریکا است و دیگری هم رژیم صهیونیستی و پشتیبانان صهیونیستش در همه عالم، که قدرت و ثروت و نفودشان در دنیا کم نیست.
بیشک دوران کنونی دوران بیداری و هویتیابی مسلمانان است؛ این حقیقت را از خلال چالشهایی که کشورهای مسلمان با آن روبه رو شدهاند نیز به روشنی میتوان دریافت. درست در همین شرایط است که عزم و اراده متکی به ایمان و توکل و بصیرت و تدبیر میتواند ملتهای مسلمان را در این چالشها به پیروزی و سرافرازی برساند و عزت و کرامت را در سرنوشت آنان رقم زند.
جبهه مقابل که بیداری و عزت مسلمانان را بر نمیتابد، با همه توان به میدان آمده و از همه ابزارهای امنیتی، روانی، نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی برای انفعال و سرکوب مسلمانان و به خود مشغول ساختن آنان بهره میگیرد.
امروز دشمن اهداف خود را صریح بیان میکند. صریحاً میگویند با بیداری اسلامی مخالفند و می خواهند آن را در هم بکوبند.
دلزدگی از مکاتب غربی
امروز مسلمانان عالم در همه نقاط جهان چه در کشورهای مسلمان و چه در نقاطی که در اقلیت قرار دارند احساس گرایش به اسلام و احساس بازیابی هویت اسلامی خودشان را میکنند.
امروز روشنفکران دنیای اسلام دل زده از سوسیالیسم و مکاتب غربی به سمت اسلام گرایش پیدا کردهاند و علاج دردهای بشریت را از اسلام میطلبند و استفتاء میکنند.
امروز دلهای امت مسلمان نسبت به اسلام گرایش بیسابقهای در طول قرنهای متمادی پیدا کرده است. بعد از تسلّط سیاسی و فرهنگی غلیظ و گسترده غرب و شرق در طول دهها سال بر کشورهای اسلامی، امروز افق دید جوانان دنیای اسلام و مد نگاه آنها به سوی اسلام است. این یک واقعیت پذیرفتنی است.
غربی ها و مستکبران عالم خود نیز به این اقدام اعتراف میکنند. آنها بارها تکرار کردهاند که در هر کشوری از کشورهای اسلامی اگر انتخابات آزادی انجام بگیرد منتخبان ملت عناصر معتقد و پایبند به اسلام و مروج اسلام خواهند بود.
برای همین است که ادعای دموکراسی خواهی غرب امروز دچار تناقض است. از یک طرف پرچم دموکراسی و مردم سالاری را در دست گرفتهاند و از سوی دیگر جرئت نمیکنند این پرچم را در دنیای اسلام به معنای واقعی کلمه برافرازند؛ چون میدانند در هر کشوری از کشورهای اسلامی اگر آراء و انتخاب مردم در آن نقش پیدا کند، بدون تردید اسلام خواهان زمام قدرت و حکومت را در دست خواهند گرفت و منتخبان ملت مسلمانها خواهند بود.
امروز دنیای غرب و آمریکا و سیاست سازان تفکّر غربی صهیونیستها و محافل سرمایه دار غربی خوب میدانند که حرکت عظیم ملت فلسطین ناشی از گرایش آنها به اسلام است.
چون محور را اسلام قرار دادهاند، شجاعت پیدا کردهاند و به معنای واقعی کلمه دل به مجاهدت دادهاند. هر جا ملتی این روحیه را پیدا کند، هیچ قدرتی قدرت نظامی و غیر نظامی قادر به برخورد با آنها و سرکوب آنها نخواهد بود؛ این را خوب میفهمند قضایای دنیای اسلام همه مؤید این واقعیت است.
این یک واقعیت مسلم است که امروز بیداری اسلامی، بلکه نهضت اسلامی در دنیای اسلام یک حقیقت روشن است. و هیچ کس نمیتواند این را انکار کند.
منبع:
«بیداری اسلامی»/ انتشارات انقلاب اسلامی
نظر شما