به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه همدان با اشاره به توطئههای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: دشمن در شناخت ملت ایران و ساختار اسلامی کشور دچار اشتباه بزرگی شده است.
وی اظهار کرد: دشمنان به دنبال انزوای ایران بزرگ بودند و تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار گرفتند، اما ملت ایران با انسجام و مقاومت مثالزدنی تمام نقشههای آنان را نقش بر آب کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن گمان میکرد با شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان کشور میتواند به اهداف خود برسد، افزود: دشمن نه ایران را میشناسد، نه مردم آن را؛ و نه از عمق باور و اراده ملت در حفظ اسلام و استقلال کشور آگاه است.
وی با اشاره به اقدام سریع و هوشمندانه مجلس خبرگان رهبری پس از شهادت رهبر انقلاب، گفت: در کوتاهترین زمان ممکن، خبرگان ملت تصمیمی عاقلانه، عالمانه و الهی گرفتند و با انتخاب جانشین شایسته، خواست مردم بزرگ ایران را تحقق بخشیدند.
حاجی بابایی ادامه داد: شخصیتی که از سوی مجلس خبرگان انتخاب شد، فردی است که در دهههای مختلف در کنار رهبر شهید حضور داشت و در آینده بیش از پیش برای مردم شناخته خواهد شد.
وی با اشاره به پیام روز گذشته رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: رهبر حکیم و فرزانه کشور در پیام خود قامت استوار ایران اسلامی و جبهه مقاومت را به جهانیان نشان دادند و تأکید فرمودند که ملت ایران عمارگونه در صحنه حاضر شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هیچ فردی به اندازه «آیتالله سیدمجتبی خامنهای» برای رهبری نظام شایسته نیست و انتخاب ایشان با یاری خداوند و خون شهیدان رقم خورد.
وی افزود: پیام رهبر انقلاب فراتر از همه انتظارات بود؛ ایشان تأکید کردند که دفاع ایران پشیمانکننده خواهد بود. امروز نبرد ما، نبرد ارادههاست و بدون تردید، اراده ملت ایران هر روز قویتر و اراده دشمنان سستتر میشود.
حاجی بابایی همچنین با اشاره به موضوع پاسخ به جنایات دشمن گفت: به فضل الهی بخشی از انتقام از دشمن گرفته شده و بخش دیگر نیز گرفته خواهد شد. همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، ما به دنبال دریافت غرامت از دشمن متجاوز هستیم و باید دولت و مجلس در این زمینه هیأتی برای محاسبه بهکار گیرند.
وی بر لزوم حضور آگاهانه مردم در صحنه تأکید کرد و گفت: مردم باید همانند شبهای عملیات آزادسازی خرمشهر در میدان بمانند و توطئههای دشمن را خنثی کنند. تنگه هرمز باید بسته بماند تا دشمنان به قدرت ایران پی ببرند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جنگ کنونی ترکیبی از نبرد اقتصادی و شناختی است، افزود: بیش از ۹۰ درصد تصاویری که دشمن منتشر میکند، ساختگی و حاصل فناوری هوش مصنوعی است و هدفی جز تضعیف روحیه ملت ندارد.
حاجیبابایی در پایان اتحاد ملی را کلید پیروزی دانست و گفت: اصل جنگ در کف خیابانهای ایران است و این مردم هستند که با ایمان، آگاهی و حضورشان حرف آخر را خواهند زد.
