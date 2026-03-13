۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

وحدت و رهبری هوشمندانه رمز اقتدار ایران در برابر توطئه‌ها است

ایلام - استاندار ایلام گفت: وحدت و رهبری هوشمندانه رمز اقتدار ایران در برابر توطئه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر جمعه در سخنرانی روز قدس، بر اهمیت وحدت مردم و نیروهای مسلح در مقابله با توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

کرمی با اشاره به تجربه ۴۷ ساله نظام جمهوری اسلامی، گفت: تجربه ارزشمند این نظام، چراغ راهگشای ما در مقابله با دسیسه‌های دشمنان است و یاری خداوند متعال همواره با مردم غیور ایران بوده است.

استاندار ایلام با انتقاد از نمایش‌های ظاهری بشردوستی دشمنان، رهبر معظم انقلاب را عزیزترین فرد برای ملت ایران دانست و افزود: حضور پرشور مردم در صحنه، پاسخی کوبنده به دشمنان است که امروز در برابر قدرت موشک‌ها و پهپادهای نیروهای مسلح ما در مرداب وحشت گرفتار شده‌اند.

کرمی همچنین اقتدار نظام جمهوری اسلامی را نتیجه رهبری هوشمندانه و خردمندانه عنوان کرد و به تشکیل شورای رهبری پس از شهادت امام خمینی (ره) و انتخاب رهبر معظم انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد.

استاندار ایلام در پایان ابراز امیدواری کرد که به زودی شاهد ورق برگشتن اوضاع و عزت و سربلندی مردم ایران باشند.

کد خبر 6773568

