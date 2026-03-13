به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، بار دیگر ایرانِ عزیز رویارویِ جهان استکبار قرار گرفته و صف‌آرایی تازه‌ای بین ملت‌های آزاده در برابر دولت‌های تمامیت‌خواه شکل گرفته است.

آنچه امروز در منطقه خاورمیانه در حال وقوع است، نقطه تلاقی و مصافِ حق و باطلِ دنیای امروز و پایداری در برابرِ شقی‌ترین انسان‌های روی زمین است که در مقابل چشم جهانیان، کودکان معصومِ درحالِ تحصیل را بدون ذره‌ای شرم سلاخی می‌کنند و در نهایتِ قصاوت، به جای جای ایران تجاوز می‌کنند.

اینک و دراین مقطع تاریخی، ما فعالان حوزه فناوری و نوآوری حاضر در پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور، بار دیگر با تمامِ وجود، بر حضورآگاهانه و فعالانه خود در این مصاف نابرابر، تأکید می‌کنیم و ضمن عرض تسلیت شهادت عاشوراییِ حسین زمانه و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، فرماندهان و نیروهای دفاعی و هموطنان شهیدمان، با تمام وجود و با صدایی رسا، آمادگی خود را برای همراهی و پیوند با مردمِ ثابت قدم و بیدارِ ایران اعلام می‌کنیم و تردید نداریم که پایانِ این دفاع مقدس، مطابق آموزه‌های دینی و الهی، نصرت و عاقبت به‌خیری است.

همچنین انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای را از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی تبریک گفته و ضمن اعلام بیعت خود با ایشان، آمادگیِ خود را برای پشتیبانی علمی و فناورانه و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تداوم راه رهبران فقید انقلاب اعلام می‌نماییم.

همچنین مراتب قدردانی خود را از نیروهای جان‌برکفِ ایثارگر و دفاعیِ کشور اعلام می‌داریم و با صراحت اعلام می‌کنیم همچون گذشته، توانِ نوآورانه و فناورانه کشور در جهت کمک به رفع انواع نیازهای جامعه می‌باشد. ما جامعه فناوری و نوآوری کشور معتقدیم حفظِ وحدت ملی و انسجام اجتماعی، همزمان با حراست از تمامیت ارضی وطن عزیزمان، تکلیفی مهم برای همه اقشار علمی و دانشگاهی است؛ براین اساس همت و توانِ خود را برای این انسجام، یاری رساندن به بخش‌های مختلف کشور، دستیابی به اهداف عالی نظام و رشد و شکوفاییِ دوباره‌ی زیست بومِ نوآوری و فناوری ایرانِ سرفراز به‌کار خواهیم گرفت.