تنگه هرمز همچنان در کنترل ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده در سخنرانی راهپیمایی روز قدس با استناد به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره» بیان کرد: حضرت امام فرمودند ملت ایران در صدر اسلام نظیر نداشته است و امروز پس از ۴۷ سال بخشی از رمزگشایی این سخنان روشن شده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران در همه مراحل پیروزی، تثبیت و پس از آن همچون نور درخشیده است.

وی در ادامه با تحلیل تهدیدهای دشمنان نظام اظهار داشت: آمریکا کشوری با جغرافیا اما بدون تاریخ و رژیم صهیونیستی کشوری با تاریخ اما بدون جغرافیا، همراه با نظام سلطه و استکبار، تلاش کردند نور خدا را در ایران خاموش کنند، اما این امر امکان‌پذیر نیست و عنایت الهی هرگز این ملت را تنها نمی‌گذارد.

اکبرزاده افزود: با وجود ادعاهای دشمن در خصوص نابودی نیروی دریایی و هوافضای ایران، تنگه هرمز همچنان تحت کنترل نیروهای راهبردی جمهوری اسلامی قرار دارد و دشمن نتوانسته به اهداف خود دست یابد.

وی تصریح کرد: دشمن برنامه‌های متعددی برای ضربه به فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح داشت، اما انسجام و هدایت رهبری انقلاب اجازه تحقق اهداف آنان را نداده است.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: دشمنان با باورها و اعتقادات غلط مذهبی، تلاش کردند جمهوری اسلامی را مهار کنند، اما نور خدا و ایستادگی ملت ایران مانع تحقق نقشه آنان شد.

وی تأکید کرد: ملت ایران در همه فتنه‌ها، تحریم‌ها و جنگ‌ها استوار ایستاده و پیروزی از آن ملت و نظام جمهوری اسلامی است.

اکبرزاده در بخش پایانی سخنان خود به حضور مردم در خیابان‌ها، معابر و مساجد اشاره کرد و گفت: شب‌های قدر که مردم احیا می‌کنند، واجبی برای حفظ نظام اسلامی است و تا زمانی که مردم در میدان هستند، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پابرجا خواهد ماند.

وی افزود: خداوند این رهبر ممتاز را به ملت ایران عنایت کرده و بایستی شکرگزار توجه و هدایت امام زمان باشیم.

وی با بیان اینکه مسیر انقلاب تا ظهور حضرت ولی‌عصر ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با استمرار حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح، نظام سلطه و دشمنان جمهوری اسلامی ناکام خواهند ماند.