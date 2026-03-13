۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

تنگه هرمز همچنان در کنترل ایران است

ساری -معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه گفت: با وجود ادعاهای دشمن در خصوص نابودی نیروی دریایی و هوافضای ایران، تنگه هرمز همچنان تحت کنترل نیروهای راهبردی جمهوری اسلامی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده در سخنرانی راهپیمایی روز قدس با استناد به فرمایشات حضرت امام خمینی (ره» بیان کرد: حضرت امام فرمودند ملت ایران در صدر اسلام نظیر نداشته است و امروز پس از ۴۷ سال بخشی از رمزگشایی این سخنان روشن شده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران در همه مراحل پیروزی، تثبیت و پس از آن همچون نور درخشیده است.

وی در ادامه با تحلیل تهدیدهای دشمنان نظام اظهار داشت: آمریکا کشوری با جغرافیا اما بدون تاریخ و رژیم صهیونیستی کشوری با تاریخ اما بدون جغرافیا، همراه با نظام سلطه و استکبار، تلاش کردند نور خدا را در ایران خاموش کنند، اما این امر امکان‌پذیر نیست و عنایت الهی هرگز این ملت را تنها نمی‌گذارد.

اکبرزاده افزود: با وجود ادعاهای دشمن در خصوص نابودی نیروی دریایی و هوافضای ایران، تنگه هرمز همچنان تحت کنترل نیروهای راهبردی جمهوری اسلامی قرار دارد و دشمن نتوانسته به اهداف خود دست یابد.

وی تصریح کرد: دشمن برنامه‌های متعددی برای ضربه به فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح داشت، اما انسجام و هدایت رهبری انقلاب اجازه تحقق اهداف آنان را نداده است.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: دشمنان با باورها و اعتقادات غلط مذهبی، تلاش کردند جمهوری اسلامی را مهار کنند، اما نور خدا و ایستادگی ملت ایران مانع تحقق نقشه آنان شد.

وی تأکید کرد: ملت ایران در همه فتنه‌ها، تحریم‌ها و جنگ‌ها استوار ایستاده و پیروزی از آن ملت و نظام جمهوری اسلامی است.

اکبرزاده در بخش پایانی سخنان خود به حضور مردم در خیابان‌ها، معابر و مساجد اشاره کرد و گفت: شب‌های قدر که مردم احیا می‌کنند، واجبی برای حفظ نظام اسلامی است و تا زمانی که مردم در میدان هستند، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی پابرجا خواهد ماند.

وی افزود: خداوند این رهبر ممتاز را به ملت ایران عنایت کرده و بایستی شکرگزار توجه و هدایت امام زمان باشیم.

وی با بیان اینکه مسیر انقلاب تا ظهور حضرت ولی‌عصر ادامه دارد، خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با استمرار حضور مردم و ایستادگی نیروهای مسلح، نظام سلطه و دشمنان جمهوری اسلامی ناکام خواهند ماند.

کد خبر 6773599

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
