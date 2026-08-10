دامپزشکی خراسان جنوبی؛از کمبود نیرو تا نیاز ۴۵میلیاردی آزمایشگاه مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدمهدی احمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما کمبود نیرو است و این موضوع در حالی است که دامپزشکی وظایف گسترده‌ای از جمله مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام، بیماری‌های واگیر دامی، نظارت بهداشتی از مزرعه تا سفره، قرنطینه، نظارت بر واردات و صادرات، درمان، واکسیناسیون، آموزش و نظارت شرعی را برعهده دارد.

وی افزود: از مجموع ۱۷۰ نیروی موجود، حدود ۹۰ نفر نیروی فنی و عملیاتی دامپزشکی خراسان جنوبی هستند و این نیروها باید حجم گسترده‌ای از عملیات را در پهنه وسیع استان و مناطق روستایی و عشایری به مردم ارائه کنند.

احمدی با بیان اینکه حدود نیمی از بیماری‌های شناخته‌شده در جهان می‌تواند منشأ مشترک بین انسان و حیوان داشته باشد، تصریح کرد: مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام از وظایف اصلی سازمان دامپزشکی است، اما برای این بخش از محل بودجه سلامت اعتباری دریافت نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر برای پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مشترک سرمایه‌گذاری شود، در هزینه‌های حوزه علوم پزشکی صرفه‌جویی خواهد شد، چرا که با پیشگیری از بیماری، هزینه‌های بستری، درمان و سایر هزینه‌های پزشکی کاهش می‌یابد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی متذکر شد: نظارت بهداشتی دامپزشکی از مزرعه و واحد دامداری آغاز می‌شود و مراحل حمل‌ونقل، کشتار، استحصال، فرآوری، قطعه‌بندی، بسته‌بندی و عرضه فرآورده‌های خام دامی را دربرمی‌گیرد.

به گفته وی، قرنطینه وارداتی و صادراتی، نظارت بر واردات دارو، واکسن، نهاده‌های دامی و سایر اقلام مرتبط، درمان بیماری‌های دامی، نظارت بر مراکز درمانی و داروخانه‌های دامپزشکی و همچنین آموزش نیز در زمره وظایف این سازمان قرار دارد.

کاهش کانون‌های بیماری در استان

احمدی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش کانون بسیاری از بیماری‌های دامی را شاهد بوده‌ایم و در خصوص بیماری تب برفکی، افزایش پایش‌ها موجب شده موارد بیشتری شناسایی و گزارش شود، اما میزان واگیری در کانون‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

وی گفت: در سال‌های گذشته ممکن بود یک کانون تعداد زیادی دام آلوده داشته باشد، اما اکنون با کنترل و پیشگیری بیشتر، تعداد دام‌های درگیر در کانون‌ها بسیار کمتر شده است.

وی درباره بیماری هاری نیز گفت: در سال ۱۴۰۴ از ۱۲ نمونه مشکوک به هاری که برای آزمایش ارسال شد، چهار مورد مثبت بود، در حالی که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ سه نمونه مشکوک ارسال شده که تنها یک مورد مثبت بوده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از اجرای طرح پایلوت واکسیناسیون فراگیر دام‌های در معرض خطر هاری خبر داد و افزود: شهرستان بیرجند یکی از مناطق پایلوت این طرح در کشور انتخاب شده و هماهنگی‌های لازم برای اجرای عملیات از اواسط شهریور یا ابتدای مهر در حال انجام است.

افزایش پایش دام

احمدی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۱۷ هزار نوبت مراقبت و پایش انجام و ۴۱۵ هزار رأس دام بازدید شد، در حالی که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز چهار هزار و ۴۰۰ نوبت بازدید انجام شده و ۱۰۸ هزار رأس دام مورد بررسی و کنترل قرار گرفته است.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۳۶ میلیون قطعه طیور تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی قرار گرفت و این رقم در چهار ماه نخست امسال به حدود ۱۰ میلیون قطعه رسیده است.

احمدی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۷۰ هزار و ۹۰۰ رأس انواع دام در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت‌های بهداشتی پیش، حین و پس از کشتار قرار گرفت و دو هزار و ۷۱۱ تن گوشت قرمز استحصال شد.

وی افزود: همچنین در این مدت حدود ۲۰ میلیون و ۴۷۰ هزار قطعه طیور در کشتارگاه‌ها تحت نظارت قرار گرفت و حدود ۳۴ هزار تن گوشت سفید تولید شد.

احمدی گفت: در سال گذشته ۲۹ هزار و ۸۴۳ مورد بازدید بهداشتی انجام شد که در جریان آن یک هزار و ۵۵۲ مورد تخلف غیربهداشتی شناسایی، ۱۶۰ مورد نمونه‌برداری و ۳۱ مورد به مراجع قضایی معرفی شد و یک واحد نیز پلمب شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۲۱ هزار رأس دام در کشتارگاه‌ها تحت نظارت قرار گرفت و ۸۵۳ تن گوشت قرمز استحصال شد؛ همچنین حدود پنج میلیون قطعه طیور کشتار و حدود هشت هزار و ۵۰۰ تن گوشت سفید تولید شده است.

افزایش فعالیت‌های آزمایشگاهی و قرنطینه‌ای

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: تعداد آزمایش‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان در سال ۱۴۰۴ به ۳۷ هزار و ۹۵۲ مورد رسید و در چهار ماه نخست امسال نیز ۱۲ هزار و ۱۵ مورد آزمایش انجام شده است.

احمدی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۸ هزار و ۱۵۴ محموله در قالب قرنطینه وارداتی وارد استان شد که مجموع وزن آنها حدود ۲۴۳ هزار تن بود و در چهار ماه نخست امسال نیز هفت هزار و ۶۷۱ محموله با وزن حدود ۶۴ هزار تن تحت نظارت قرنطینه‌ای قرار گرفت.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ صادرات دام و فرآورده‌های مرتبط شامل هشت تن گوسفند، ۱۹۲ هزار قطعه پولت تخم‌گذار، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ خوراکی، ۱۱۳ هزار قطعه جوجه یک‌روزه و ۴۸۲ تن موی بز انجام شد.

احمدی با اشاره به گستردگی فعالیت دامپزشکی در مناطق عشایری بیان کرد: سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان فقط در حوزه خدمات دامپزشکی به عشایر هزینه شد، در حالی که دام عشایر بخش قابل توجهی از جمعیت دامی استان را تشکیل می‌دهد.

وی متذکر شد: اعتبارات تملک و هزینه‌ای دامپزشکی متناسب با حجم وظایف افزایش نیافته و اعتبارات تملک باید حداقل ۲.۵ برابر شود و همچنین هزینه‌های جاری مجموعه نیز به اعتقاد ما باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند.

مشکل نبود مجوز استخدامی

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یکی از مهم‌ترین مشکلات این مجموعه را نبود مجوز استخدامی عنوان کرد و گفت: سه سال است که هیچ مجوز استخدامی برای سازمان دامپزشکی صادر نشده و در این مدت با بازنشستگی نیروها نیز جایگزینی صورت نگرفته است.

وی افزود: همچنین بیش از هشت سال است که سرباز امریه به مجموعه دامپزشکی اختصاص پیدا نکرده و این موضوع فشار زیادی بر نیروی انسانی این اداره کل وارد کرده است.

احمدی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت طرح نیروی انسانی فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دندانپزشکی برای جبران بخشی از کمبود نیروی دامپزشکی شد.

وی همچنین گفت: افزایش سهمیه طرح نیروی انسانی و فعال شدن امریه سربازی می‌تواند بخش مهمی از کمبود نیروی انسانی دامپزشکی را جبران کند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به کمبود خودرو در این اداره کل اظهار کرد: ۹ دستگاه خودروی فرسوده به دلیل الزامات قانون هوای پاک به مزایده گذاشته و فروخته شد، اما تاکنون امکان جایگزینی مناسب آنها برای ما با توجه به افزایش قیمت خودروهای داخلی فراهم نشده است.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت خودرو، اعتباری که در گذشته امکان خرید حدود ۱۰ دستگاه خودرو را فراهم می‌کرد، اکنون تنها برای خرید حدود ۶ دستگاه کفایت می‌کند و این مسئله موجب شده هنوز نتوانیم خودرو مورد نیاز شهرستان‌ها را تأمین کنیم.

پیشرفت ۹۲ درصدی ساختمان آزمایشگاه مرکزی

احمدی درباره آخرین وضعیت ساختمان آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی استان گفت: این پروژه اکنون ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل و آماده‌سازی آن ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۵ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۱۸ میلیارد تومان نیز از منابع دیگر برای این پروژه تأمین شده است و در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز، امکان تکمیل ساختمان و تجهیز آن فراهم خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی همچنین بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی دامپزشکی تأکید کرد و افزود: در پنج سال گذشته تسهیلات تبصره‌ای ریالی به بخش خصوصی دامپزشکی پرداخت نشده است.

به گفته وی، ارائه بخش زیادی از خدمات درمانی به بخش خصوصی واگذار شده و دامپزشکان و سایر رده‌های تخصصی برای ارائه خدمت در روستاها و مناطق دورافتاده نیازمند خودرو، تجهیزات و سرمایه هستند.

احمدی اظهار کرد: داروخانه‌ها، مراکز تأمین واکسن و مراکز نگهداری واکسن نیز نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه هستند و برای ایجاد یک سردخانه مناسب نگهداری واکسن به حدود هشت تا ۱۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز است.