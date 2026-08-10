وجود ۱۷ ناظر شرعی برای نظارت بر ذبح شرعی دام در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی حیدری ظهر دوشنبه در نشست خبری، با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دامپزشکی اطمینان‌بخشی به مردم در خصوص خرید محصولات دامی است، اظهار کرد: خداوند در آیات قرآن کریم فرموده است که خوراک ما باید حلال و طیب باشد و رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در زمینه اطلاع‌رسانی در این زمینه به مردم دارند.

وی با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده توسط این اداره‌کل در خصوص تأمین سلامت محصولات دامی، تصریح کرد: نظارت شرعی و صیانت از حلال بودن دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌ها، یکی از چهار محور مربوط به وظایف نمایندگی ولی فقیه در این اداره کل است.

به گفته حیدری، در خراسان جنوبی هشت ناظر دائمی و ۹ ناظر پاره‌وقت کار نظارت شرعی بر ذبح دام در کشتارگاه‌های استان را بر عهده دارند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: چندی پیش فراخوانی برای به‌کارگیری افرادی به عنوان ناظر شرعی منتشر شد که در این راستا ۴۰ نفر ثبت‌نام کردند که از این تعداد چهار نفر پذیرفته شدند.

حجت‌الاسلام حیدری بیان کرد: یکی از وظایف این نمایندگی انجام فعالیت‌های فرهنگی است که برگزاری آزمون‌ها و مسابقات علمی، پاسخگویی به مسائل شرعی دامپزشکی، پرداخت تسهیلات ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به هر فرد و کمک بلاعوض هفت میلیون تومانی به افرادی که صاحب فرزند می‌شوند، از جمله این تسهیلات است.

وی با بیان اینکه برای درمان ناباروری هم به همکاران تسهیلات پرداخت می‌کنیم، افزود: برگزاری دوره‌های معارف و نشست‌های بصیرتی، ترویج تعامل و مدیریت جهادی، پیگیری فرمایشات رهبری و تقویت روحیه جهادی در انجام مأموریت‌های محوله از جمله فعالیت‌های فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی است.