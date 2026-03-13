به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران ، اظهار کرد: امام علی (ع) طبق خطبه ۱۲۳ نهج البلاغه فرمود مرگ به سرعت در جستجوی شماست، آن‌ها که در نبرد مقاومت دارند و آن‌ها که فرار می‌کنند، هیچ کدام را از چنگال مرک رهایی نیست. مرگ حق است و جای هیچ تردیدی نیست.

وی افزود: دو نوع مرگ داریم که مرگ به سراغ ما می‌آید، یا مرگ انتخابی که امام علی (ع) این نوع مرگ را انتخاب کرد و مرگ امام شهید ما امام خامنه‌ای هم مرگ انتخابی بود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: امام ما دست سالمش را مشت کرده بود. آنهایی که به دیدار خدا می‌روند، بر دو گروه هستند. امامین انقلاب با کوله باری از اعمال صالح به دیدار خدا رفتند. امام خمینی (ره) نظام اسلامی را بنیان‌ گذاشت و امام شهید ما این زیرساخت را تقویت کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امام کبیر و امام شهید ما آرمان فلسطین را حفظ کردند و نقشه دشمن این بود که مسئله فلسطین، مسئله عربی بماند و امام ما روز قدس را روز اسلامی و به ماه رمضان گره زد.

برای استقرار صلح و آرامش باید رژیم صهیونیستی از بین برود

امام جمعه موقت تهران با اشاره به فرمایشات امام راحل و شهیدان، مسئله فلسطین را مسئله مهم جهان اسلام خواند و گفت: امام فرمودند اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. برای استقرار صلح و آرامش باید این رژیم جلاد از بین برود، تا زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، بشریت روی آرامش نخواهد دید. امیدوارم که رزمندگان، جنایتکاران را از بین ببرند و پشیمان کنند.

آیت‌الله خاتمی در ادامه با اشاره به فضیلت صلوات بر پیامبر اکرم (ص) و خاندان ایشان، به تشریح ویژگی‌های کلیدی علمداران دین پرداخت و گفت: طبق خطبه ۱۷۳ نهج‌البلاغه، فرمایش مولا علی (ع) مبنی بر اینکه «این پرچم (دین) را جز اهل بصیرت و صبر بر دوش نمی‌گیرند»، سه ویژگی اساسی را برای این جایگاه برشمردند: اول، داشتن صبر و استقامت در برابر سختی‌ها؛ دوم، داشتن بصیرت و توانایی دشمن‌شناسی؛ و سوم، شناخت دقیق مواضع حق. این سه ویژگی، لازمه حفظ و پیشبرد آرمان‌های دینی در هر عصر و زمانی است.

وی به مناسبت‌های مهمی که امت اسلامی اخیراً پشت سر گذاشته است، اشاره کرد و گفت: اولین و دلخراش‌ترین حادثه، شهادت اطفال مظلوم در میناب بود که قلب همگان را به درد آورد. این جنایت هولناک، توسط رژیم جنایتکار آمریکا صورت گرفته و به عنوان لکه‌ای ننگین و ابدی بر پیشانی این دولت مستکبر ثبت خواهد شد.

خون شهدای انقلاب پایمال نخواهد شد

امام جمعه موقت تهران به تشییع پیکر پاک شهدای گرانقدر، اعم از فرماندهان نیروهای مسلح و مدافعان مردمی پرداخت و تأکید کرد: خون این شهیدان هرگز پایمال نخواهد شد، بلکه پیشران حرکت مقدس ملت ایران در مسیر انقلاب و آرمان‌های شهدا خواهد بود. آیت‌الله خاتمی این دوران را، روزهایی تاریخی و ماندگار خواندند و از ملت ایران به خاطر خلق افتخارات بی‌شمار در این ایام، تقدیر نمودند.

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنانش به چهار جنگی که دنیای استکبار بر ملت ایران تحمیل کرده است، اشاره کرد و ادامه داد: جنگ اول را هشت سال دفاع مقدس، جنگ دوم را ۱۲ روز فتنه، و جنگ سوم را شبه‌کودتا به تعبیر امام شهیدمان (ره) ایجاد کردند و جنگ چهارم، جنگی است که ما امروز در آن قرار داریم. این درگیری‌ها، در اصل، تقابل با اسلام ناب محمدی (ص) است. آیه ۲۱۷ سوره بقره «وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَکُمْ حَتَّی یَرُدُّوکُمْ عَنْ دِینِکُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا» (و پیوسته با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند)، به روشنی نشان می‌دهد که دشمنان همواره در تلاشند تا ملت ایران را از دین خود دست بکشند، اما ملت ایران هرگز دست از دین برنداشته، نمی‌دارد و نخواهد برداشت.

وی افزود: دومین ویژگی برجسته این روزها، حماسه حضور مردم در صحنه‌های مختلف است. حضور پرشور مردم، گواه بصیرت و درک عمیق آنان از شرایط است و «آفرین بر شما! همین که مولا علی (ع) فرمود اهل بصیرت می‌توانند علمدار باشند، یعنی شما. شما درست تشخیص دادید و در صحنه حضور دارید. دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و همچنان ان‌شاءالله در صحنه خواهید ماند.»

امام جمعه موقت تهران گفت: این حضور شما مصداق عمل به آیه ۶۲ سوره نور است که می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَی أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّی یَسْتَأْذِنُوهُ» (مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند و هنگامی که در امری اجتماعی با او باشند، تا اجازه نگیرند، نمی‌روند.) این حضور کیمیای خدمت به نظام و انقلاب است.

آیت‌الله خاتمی به توهم دشمن مبنی بر اینکه با ضربه زدن به راس نظام، کل ساختار آسیب می‌بیند، اشاره کرد و افزود: «این احمق‌ها نفهمیدند که نظام قائم به شخص نیست، بلکه قائم به این مردم است.» خداوند در سوره آل عمران، آیه ۱۴۴ فرمودند «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَیٰ أَعْقَابِکُمْ» (و محمد جز فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرستادگانی [دیگر] بودند؛ آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به دوران جاهلیت خود بازمی‌گردید؟)، بیان داشتند که صاحب و پشتوانه اصلی این نظام، مردم هستند که با ایستادگی خود، انقلاب را حفظ کرده‌اند و تا ابد پای آن خواهند ایستاد.

مجلس خبرگان، گزینه اصلح را به عنوان رهبر انقلاب انتخاب کرد

امام جمعه موقت تهران، در ادامه‌ خطبه‌های خود، به اقدام اخیر مجلس خبرگان رهبری اشاره و اظهار کرد: مجلس خبرگان رهبری به وظیفه خود عمل کرد و گزینه اصلح و شایسته برای رهبری را به شما معرفی کرد؛ آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای.

وی انتخاب صورت گرفته مجلس خبرگان را «انتخابی خردمندانه، سنجیده و عاری از احساسات» توصیف کرد و ادامه داد: تمامی شرایط لازم برای رهبری در ایشان احراز شده است؛ ایشان هم فقیه هستند و هم دارای مدیریت و تدبیر، که این ویژگی‌ها را از محضر امام شهید آموخته‌اند. بیانیه‌ی جامع و زیبایی که اخیراً منتشر شد، بیانگر ناامیدی دشمن است و ان‌شاءالله با تلاش رزمندگان عزیز، این ناامیدی به یأس کلی تبدیل خواهد شد.

امام جمعه موقت تهران گفت: نکته پنجم، شایسته‌ی تقدیر، وحدت مثال‌زدنی است که در این عرصه مشاهده شد. مراجع معظم تقلید، روسای سه قوه، نیروهای مسلح و عموم مردم، این انتخاب را تبریک گفتند. این همان وحدتی است که امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشتند و به حمدالله محقق گردید.

آیت الله خاتمی ادامه داد: نکته ششم، اطاعت از ولایت است. همان‌گونه که از امام کبیر و امام شهید اطاعت کردید، از رهبر جوانمان نیز اطاعت خواهید داشت. همان‌طور که اشاره شد، «خامنه‌ای جوان شد» و ان‌شاءالله همان اطاعت را از این رهبر سوم انقلاب خواهید داشت. خداوند در سوره نور، آیه ۵۹ می‌فرماید: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَیٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّیٰ یَسْتَأْذِنُوهُ».

وی همچنین بیان کرد: نیروهای مسلح ما در این مقطع، امتحان خوبی پس دادند. من از زبان این مردم، از شما تشکر می‌کنم و دست تک تک شما را می‌بوسم. آفرین بر شما! دشمن وحشی را چنان بکوبید که دیگر جرأت حمله به ایران را نداشته باشد.

وی با استناد به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، نیروهای نظامی را «پناهگاه استوار رعیت، زینت زمامداران و مایه‌ی عزت و شکوه دین» خواند و آن‌ها را عامل تحقق امنیت کشور دانست.

امام جمعه موقت تهران در پایان گفت: نکته هشتم این است که شما مردم، به حمدالله خسته نشدید و خسته نخواهید شد. شما مردمی هستید که به یاری خداوند، خسته نمی‌شوید، بلکه به فضل خدا، دشمن را خسته خواهید کرد. در این عرصه، شما در هر حال برنده‌اید. پیروزی از آن کسانی است که عهد الهی را به جا می‌آورند. به شما قول می‌دهم که به فضل خدا، دشمنانتان نابود خواهند شد و رزمندگان ما انتقام خون امام شهیدمان، شهدای منا و دیگر شهیدان را خواهند گرفت. آفرین بر شما با این اجتماع باشکوه در روز قدس.

