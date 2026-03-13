حضور پزشکیان در خروش میلیونی ملت ایران در روز جهانی قدس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۴، همزمان با ایام حساس و سرنوشت‌ساز مقابله با تجاوزات دشمن امریکایی صهیونیستی، همراه با مردم مؤمن، انقلابی و روزه‌دار کشور در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس حضور یافت.

رئیس‌جمهور در جریان این راهپیمایی، با قشرهای مختلف مردم که با زبان روزه و فریاد استکبارستیزی به میدان آمده بودند همگام شد و با تعدادی از آنان به گفت و گو پرداخت.

در این مراسم که با شکوهی مضاعف نسبت به سالیان گذشته برگزار شد، وزرا و اعضای هیئت دولت نیز همراه با رئیس جمهور و دوشادوش آحاد ملت حضور یافته و با تکیه بر ظرفیت‌های دیپلماتیک و دفاعی، بر تداوم راه مقاومت و پشتیبانی از جبهه حق تأکید کردند.

این حضور حماسی در شرایطی رقم خورد که میهن اسلامی تحت تهاجم ددمنشانه و بمباران‌های متجاوزانه‌ی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ اما غرش موشک‌ها و تهدیدات پوچ دشمن، نه تنها خللی در اراده‌ی پولادین ملت ایران ایجاد نکرد، بلکه راهپیمایی امسال را به صحنه‌ای بی‌بدیل از تجدید میثاق با آرمان آزادی قدس شریف و نمایش وحدت ملی در برابر مستکبرین عالم بدل ساخت.