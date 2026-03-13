۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

حضور پزشکیان در خروش میلیونی ملت ایران در روز جهانی قدس+فیلم

حضور پزشکیان در خروش میلیونی ملت ایران در روز جهانی قدس+فیلم

رئیس جمهور همراه با مردم مؤمن، انقلابی و روزه‌دار کشور در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، ظهر امروز جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۴، همزمان با ایام حساس و سرنوشت‌ساز مقابله با تجاوزات دشمن امریکایی صهیونیستی، همراه با مردم مؤمن، انقلابی و روزه‌دار کشور در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس حضور یافت.

رئیس‌جمهور در جریان این راهپیمایی، با قشرهای مختلف مردم که با زبان روزه و فریاد استکبارستیزی به میدان آمده بودند همگام شد و با تعدادی از آنان به گفت و گو پرداخت.

در این مراسم که با شکوهی مضاعف نسبت به سالیان گذشته برگزار شد، وزرا و اعضای هیئت دولت نیز همراه با رئیس جمهور و دوشادوش آحاد ملت حضور یافته و با تکیه بر ظرفیت‌های دیپلماتیک و دفاعی، بر تداوم راه مقاومت و پشتیبانی از جبهه حق تأکید کردند.

این حضور حماسی در شرایطی رقم خورد که میهن اسلامی تحت تهاجم ددمنشانه و بمباران‌های متجاوزانه‌ی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ اما غرش موشک‌ها و تهدیدات پوچ دشمن، نه تنها خللی در اراده‌ی پولادین ملت ایران ایجاد نکرد، بلکه راهپیمایی امسال را به صحنه‌ای بی‌بدیل از تجدید میثاق با آرمان آزادی قدس شریف و نمایش وحدت ملی در برابر مستکبرین عالم بدل ساخت.

کد خبر 6773658
هادی رضایی

