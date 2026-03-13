حجت الاسلام فاطمی: تنگه هرمز برگ برنده ایران در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد اظهار کرد: مردم سنگ تمام گذاشتند و با حضور در مراسمات و مجالس یاد و نام دومین رهبر معظم انقلاب را گرامی داشتند.

وی بیان داشت: زحمتی که مجلس خبرگان عزیز بعد از یک تلاش شبانه روزی انجام دادند و بالاخره رهبر عالیقدر سوم انقلاب اسلامی را تعیین کردند و این اتفاق برای علاقه مندان به انقلاب و جمهوری اسلامی بسیار شادی و شعف ایجاد کرد.

امام جمعه شهرکرد یادآور شد: مردم در مجالس دعا مشغول مناجات بودند و اشک از دیدگانشان سرازیر بود اما با شنیدن این خبر مسرت بخش انتخاب رهبر معظم، انقلاب روحی و روانی در ملت ایران ایجاد شد.

وی گفت: ما خدمت رهبر معظم انقلاب و محضر ملت غیور و قهرمان ایران و همه علاقه مندان در سرتاسر عالم که دلشان برای انقلاب و رهبر شهید می تپید، انتخاب سومین رهبر معظم انقلاب را تبرک می گوییم و برای آنها آرزوی موفقیت و سربلندی می کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی با اشاره به پیام نخست رهبر عالیقدر بیان داشت: بسیار مطالب عالی و عظیم الشان داشت که ادامه راه پر شکوه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای (قدس سره) کبیر بود؛ رهبر انقلاب از مسیر قانونی انتخاب شد بر همه آحاد واجب است که از او اطاعت کنند و همراه و فرمانبردار باشند.

وی انسجام و وحدت ملت را موثر در آرامش مملکت و نظام دانست و مطرح کرد: اگر مردم همراهی نمی کردند مشخص نبود دشمن چه نقشه های شومی داشت، دست تک تک شما مردم عزیز را می بوسم.

امام جمعه شهرکرد از مردم خواست حضور در سنگرهای خیابان را ادامه دهند و در محافل و مجالس حضور پر رنگ داشته باشند و اضافه کرد: فراموش نکنیم تنگه هرمز بزرگترین برگ برنده ایران اسلامی است، کلا تنگه بسته نیست و کسانی که در جنگ با ما نباشند کسی با آنها کاری ندارد اما کشتی های مرتبط با کشورهایی که در جنگ با ما هستند مجاز به عبور از تنگه نیستند و این مسئله برای دنیا مشکل ایجاد کرده است؛ به زودی فریاد مردم در عالم از بسته بودن تنگه بلند می شود و این راهکاری برای سر جا نشاندن آمریکای جنایت کار و اسرائیل غاصب کودک کش است.

وی اظهار کرد: نیروهای مسلح دشمن را کلافه کردند و آرامش را از دشمن گرفتند و همه میدانند دشمن آسیب های کاری خورده است.

حجت الاسلام و المسلمین فاطمی از مردم شهرکرد گلایه کرد و گفت: یک شخصیت بی نظیر تاریخ اسلام آیت الله سید علی خامنه ای (قدس سره) به طرز ناجوانمرادنه به شهادت رسید آن طور که شایسته این بزرگ مرد بود عزاداری انجام نشد.