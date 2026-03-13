حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس نشانه وحدت وهمدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در ساری، ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام(ره) و شهدای گرانقدر و اعلام بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مد ظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی، به حوادث اخیر کشور اشاره کرد و افزود: متاسفانه این روزها شاهدیم که آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی بی رحمانه مردم عزیز ایران را به شهادت می رسانند و بسیاری از کشورها و ملل جهان فقط این اقدامات سفاکانه را نظاره گر هستند.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: حضور پرشور مردم در خیابان ها، نشانه عشق و ارادت آنها به کشور، نظام و انقلاب است و قطعاً با این حضور حتی شبانه، دشمنان و بیگانگان در نیل به اهداف شوم خود ناکام خواهند شد که باید به این مردم عزیز و بزرگ، آفرین گفت.

پوریانی با تقدیر از حضور قاطع ملت بزرگ ایران در مقاطع حساس و دفاع از نظام و انقلاب، حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس را نشانه وحدت، همدلی و یکپارچگی آنها برشمرد و تاکید کرد: مردم روزه دار ایران اسلامی، همچون سال‌های گذشته، امروز نیز با حضوری پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس حماسه آفریدند و ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام(ره)، با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام بیعت کردند.