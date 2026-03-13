تمام مراکز توانبخشی روزانه بهزیستی مجازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: تمامی مراکز روزانه توانبخشی آموزشی و حرفه‌ای در سراسر ایران موظف به ارائه خدمات به صورت مجازی شده‌اند در حالی که در ۱۲ استان کشور این مراکز همچنان به فعالیت‌های حضوری ادامه می‌دهند.

عباسی در توضیحات خود تأکید کرد : با توجه به ضرورت تداوم و به‌موقع خدمات‌رسانی به افراد دارای معلولیت در شرایط بحران، مراکز موظف شده‌اند بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی ارتباط مجازی خود را از طریق پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی برقرار کنند.

وی افزود: در صورت قطع اینترنت، ارتباط از طریق تماس تلفنی با خانواده‌ها و افراد خدمت‌گیرنده حفظ می‌شود تا برنامه‌های آموزشی و توانبخشی پیگیری شود همچنین کیت‌های آموزشی هفتگی لازم تهیه و در اختیار آنان قرار بگیرد.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی همچنین از تهیه و توزیع چندین راهنمای آموزشی خبر داد و گفت: از جمله فیلم‌های هنر درمانی برای کودکان دارای معلولیت که در پلتفرم آپارات بارگذاری شده است، همچنین راهنماهای مربوط به نحوه برخورد در بحران با افراد دارای معلولیت به‌ویژه در حوزه اختلالات روانشناختی، اختلال طیف اتیسم و اختلالات بینایی که در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.

به گفته عباسی، اولویت اصلی در این دوره، ارائه خدمات مشاوره روانشناختی برای مدیریت استرس و اضطراب خانواده‌ها و افراد دارای معلولیت است و همچنین آموزش نحوه کمک‌رسانی به گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی از تمرکزهای آموزشی-مداخله‌ای به شمار می‌رود.

وی به ایجاد شبکه ارتباطی سطح‌بندی‌شده با انجمن مراکز غیردولتی و کارشناسان مسئول استان‌ها اشاره کرد و آن را از اقدامات کلیدی برای هماهنگی و مداخله به‌موقع دانست.

خسارت به ۱۰ مرکز

عباسی در ادامه به ارزیابی خسارات واردشده اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰ مرکز روزانه و کارگاه تولیدی حمایتی در سطح کشور آسیب دیده‌اند و برآورد خسارت اولیه آنها حدود ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی خلاصه‌ای از اقدامات انجام‌شده توسط سازمان بهزیستی را به شرح زیر اعلام کرد:

۱_ابلاغ بخشنامه‌های سراسری برای آغاز فعالیت‌های غیرحضوری و مجازی در مناطق و شهرهای حساس، و همچنین شروع فعالیت حضوری در ۱۲ استان کم‌خطرتر با رعایت کامل موارد ایمنی

۲_تدوین ۶ راهنمای آموزشی با محتوای متنوع ویژه جامعه هدف افراد دارای معلولیت

۳_پرداخت به‌موقع یارانه مراکز توانبخشی روزانه آموزشی، حرفه‌ای و کارگاه‌های تولیدی

۴_ایجاد شبکه مجازی در سطوح مدیریتی و کارشناسی بین ستاد مرکزی و استان‌ها به منظور همکاری و هم‌فکری در شرایط بحران و مداخله به‌موقع