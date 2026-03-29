درخواست بهزیستی برای ابلاغ فوری یارانه ۱۴۰۵ مراکز توانبخشی

به گزارش خبرگزاری مهر ، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در نشست تخصصی بررسی چالشهای مراکز توانبخشی استان گلستان که در اداره کل بهزیستی این استان برگزار شد با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی مراکز، بر ضرورت حمایت فوری و مؤثر از این مجموعهها تأکید کرد.
وی با اشاره به موضوع تعرفهها و یارانه سال ۱۴۰۵ گفت: تسریع در تصویب و ابلاغ مصوبه هیئت وزیران برای تعیین یارانه مراکز توانبخشی امری ضروری است تا این مراکز بتوانند خود را با افزایش هزینههای ناشی از رشد حقوق و دستمزد و سایر هزینهها تطبیق دهند.
عباسی در ادامه با تشریح اثرات تورم بر عملکرد مراکز افزود: افزایش قیمت اقلام خوراکی، بهداشتی و دارویی فشار قابل توجهی بر مراکز وارد کرده و در حال حاضر فاصله معناداری میان یارانههای دریافتی و بهای تمامشده خدمات وجود دارد که تداوم فعالیت مراکز را با چالش مواجه کرده است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور همچنین به مسائل خاص استان گلستان اشاره کرد و گفت: برخی مراکز این استان با مشکلات مضاعفی در حوزه زیرساختها و تأمین منابع مواجه هستند که نیازمند توجه ویژه و تخصیص اعتبارات هدفمند است.
وی یکی دیگر از مطالبات مهم مراکز را تسهیل فرآیندهای اداری عنوان کرد و افزود: کاهش بروکراسی در پرداختها و افزایش سرعت تخصیص منابع بهویژه برای مراکز شبانهروزی و روزانه میتواند نقش مهمی در عبور از بحرانهای مالی ایفا کند.
عباسی در پایان بر تداوم تعامل با انجمنها و نمایندگان مراکز توانبخشی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از نظرات میدانی فعالان این حوزه، مسیر تصمیمگیری و سیاستگذاری را دقیقتر و کارآمدتر خواهد کرد.
