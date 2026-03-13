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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

برگزاری راهپیمایی روز قدس در «خاش»

برگزاری راهپیمایی روز قدس در «خاش»

خاش - برگزاری راهپیمایی روز قدس در شهر «خاش» برگزار شد.

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کد مطلب 6773805

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