https://mehrnews.com/x3bBfW ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷ کد مطلب 6773805 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷ برگزاری راهپیمایی روز قدس در «خاش» خاش - برگزاری راهپیمایی روز قدس در شهر «خاش» برگزار شد. دریافت 18 MB کد مطلب 6773805 کپی شد مطالب مرتبط بیعت ۱۴۰ نفر از اصحاب خبر و رسانه سیستان و بلوچستان با رهبری پیام بیعت جمعی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان با رهبر سوم ایران تصاویر هوایی از حضور مردم همدان در راهپیمایی روز قدس پیام تسلیت علمای اهل سنت شمال سیستان و بلوچستان در پی شهادت قائد امت برچسبها خاش راهپیمایی روز قدس روز قدس
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