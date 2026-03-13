لزوم حفظ وحدت و همبستگی امت اسلامی

به گزارش خبر نگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علی دستجردی در ابتدای سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی قدس، این روز را نماد اتحاد امت اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین دانست و از حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس تقدیر کرد.

امام جمعه خلیل‌آباد با بیان اینکه روز جهانی قدس یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) است، گفت: ملت‌های مسلمان با حضور گسترده در این روز، انزجار خود را از جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام و خواستار آزادی قدس شریف و پایان دادن به ظلم علیه مردم فلسطین می‌شوند.

وی در ادامه، ضمن محکوم کردن اقدامات ضدبشری رژیم صهیونیستی در غزه، افزود: جامعه جهانی نباید در برابر این جنایت‌ها سکوت کند؛ امروز دفاع از حق و عدالت وظیفه دینی و انسانی همه ملت‌ها است.

دستجردی در بخش دیگری از سخنان خود به فرایند انتخاب رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار کرد: انتخاب رهبر انقلاب بر اساس معیارهای دینی، عقلی و قانونی انجام شده و این فرایند نماد مردم‌سالاری دینی و اتکای نظام به خرد جمعی خبرگان ملت است.

امام جمعه خلیل‌آباد همچنین با تأکید بر لزوم اتحاد، همدلی و وحدت میان اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: تفرقه‌افکنی و اختلاف، نقشه دشمنان است، اما ملت ایران با بصیرت و ایمان خود همواره در برابر این توطئه‌ها ایستاده و اتحاد خود را حفظ کرده است.