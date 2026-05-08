تعطیلی شعبه تأمین اجتماعی در خلیل آباد موجب نگرانی مردم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل‌آباد به موضوع تعطیلی شعبه تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: بیش از ۶ هزار نفر بیمه‌شده اصلی در این شهرستان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، بنابراین تعطیلی این مجموعه به بهانه کوچک‌سازی بدنه دولت، شایسته مردم نیست.

امام‌جمعه خلیل‌آباد افزود: هرچند پیگیری مسئولان شهرستان و نماینده این حوزه در مجلس قابل تقدیر است، اما این موضوع باید جدی‌تر و پیگیرانه‌تر دنبال شود.

وی درباره تحولات منطقه و درگیری‌های مرتبط با تنگه هرمز نیز به عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده پیروزی رزمندگان اسلام و حمایت مردم در میدان است.