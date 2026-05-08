۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

تعطیلی شعبه تأمین اجتماعی در خلیل آباد موجب نگرانی مردم شد

خلیل آباد- امام‌جمعه خلیل‌آباد با اشاره به اعلام تعطیلی شعبه تأمین اجتماعی در این شهرستان گفت: این موضوع موجب نگرانی بیمه‌شدگان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل‌آباد به موضوع تعطیلی شعبه تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: بیش از ۶ هزار نفر بیمه‌شده اصلی در این شهرستان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، بنابراین تعطیلی این مجموعه به بهانه کوچک‌سازی بدنه دولت، شایسته مردم نیست.

امام‌جمعه خلیل‌آباد افزود: هرچند پیگیری مسئولان شهرستان و نماینده این حوزه در مجلس قابل تقدیر است، اما این موضوع باید جدی‌تر و پیگیرانه‌تر دنبال شود.

وی درباره تحولات منطقه و درگیری‌های مرتبط با تنگه هرمز نیز به عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده پیروزی رزمندگان اسلام و حمایت مردم در میدان است.

