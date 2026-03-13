جنگ آمریکایی‌-صهیونی نبردی اخلاقی و انسانی علیه وجدان بشری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری، در حاشیه مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس که در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار شد، با اشاره به تداوم جنگ آمریکاییـصهیونیستی علیه کشور ایران، بیان کرد: در این شرایط حساس، حضور آگاهانه و انقلابی مردم در صحنه، نشان از هوشیاری و پایبندی به آرمانهای عدالتخواهانه و ضد استکباری دارد.
وی افزود: روز قدس؛ تبلور اراده ملت در دفاع از عدالت و انسانیت است و حضور با شکوه مردم در راهپیمایی روز قدس، تنها یک اقدام نمادین نیست بلکه اعلام حمایت عملی از جبهه مقاومت اسلامی است که امروز در مقابل تجاوز، تحریف و ظلم ایستاده است و ملتهای آزاده نیز وظیفه دارند در برابر سلطه و جنایات سردمداران صهیونیسم و آمریکا مقاومت کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و حمایت آشکار آمریکا از این اقدامات غیرانسانی گفت: جنگ آمریکاییـصهیونیستی صرفاً جنگی نظامی نیست؛ این نبردی اخلاقی و انسانی علیه وجدان بشری است و هر کوتاهی در حفظ میدان نبرد، به معنای عقبنشینی از عدالت و حقیقت خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی روز قدس، پیام روشنی به مدعیان دروغین حقوق بشر ارسال میکند؛ ملت ایران نشان دادند که با وحدت، ایمان و آگاهی، پاسدار واقعی ارزشهای الهی و انسانی هستند.
نظر شما