مومنی: مردم با عزم راسخ در روز قدس از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی ضمن قدردانی از حضور مسئولانه و هوشمندانه مردم در راهپیمایی روز قدس امسال، افزود: آنچه امروز در راهپیمایی تهران مشاهده کردم، عزم راسخ مردم در حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور بود. گزارش‌های دریافتی از سراسر کشور بیانگر حضور پرشورتر و معنادار مردم با بصیرت ایران اسلامی در تمام شهرهای کشور، علی رغم تهدید نظامی خارجی و سرمای هوا بود.

وی اضافه کرد: امروز حضور مسئولان ارشد کشور دوشادوش ملت بزرگ ایران جلوه‌ای از قدرت ایرانیان را به نمایش گذاشت و حضور متفاوت رئیس جمهور نیز، تحسین همگان را به دنبال داشت.

مومنی تصریح کرد: دشمنان ایران به جای اصرار بر خطای محاسباتی خود، چشمان خود را بر واقعیات ایران باز کنند.

وزیر کشور این حضور غیرتمندانه را بیعت با رهبر معظم انقلاب و خنثی کننده توطئه دشمنان دانست و تصریح کرد: حتی حمله کور دشمن در نزدیکی مسیر راهپیمایی تهران، خللی در عزم و اراده مردم در صحنه ایجاد نکرد.