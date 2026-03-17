به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور ضمن عرض خداقوت به استانداران و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی استان‌ها تاکید کرد: حضور در میدان علاوه بر تسریع در مدیریت امور، موجب حفظ امید در بین مردم بزرگ ایران می‌شود.

وی ادامه داد: استان‌های مرزی با اختیارات ویژه خود و در تعامل با سایر استانداران همچنان در تأمین کالاهای اساسی نقش‌آفرین باشند.

مومنی خطاب به مردم گفت: دشمن خبیث تلاش دارد با هدف قرار دادن نهادهای مدنی از جمله کلانتری‌ها و حتی کیوسک‌های پلیس، امنیت و آرامش مردم را بر هم بزند؛ اما هموطنان مطمئن باشند حضورشان در صحنه، انگیزه‌بخش برای حافظان امنیت است و سربازان این کشور در تأمین امنیت از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد.

رئیس شورای امنیت کشور تصریح کرد: استانداران همچنان با برگزاری منظم جلسات شورای تأمین استان در خصوص مسائل امنیتی، اشراف خود را به‌طور مستمر حفظ کنند و پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشند.

وزیر کشور همچنین خطاب به استانداران تأکید کرد: در ارتباط روزانه با مردم، گزارش وضعیت خدمت‌رسانی و امنیت در استان متبوع را به استحضار مردم شریف برسانند و طبعاً رسانه ملی نیز زمینه‌ساز این حرکت خواهد بود.