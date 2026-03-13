به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی، مدیرحوزه های علمیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به جنایت های اخیر آمریکایی- صهیونی علیه ملت مظلوم ایران و ترور و به شهادت رساندن رهبر عالی ایران حضرت آیت الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای و جمعی از فرماندهان کشورمان، نامه مهمی را خطاب به پاپ لئو چهاردهم رهبر کاتولیک‌های جهان ارسال کرد که مشروح آن به این شرح است؛



بسم الله الرحمن الرحیم



جناب پاپ لئون چهاردهم،



رهبر عالی محترم کلیسای کاتولیک و سریر مقدس



با اهدای سلام و تحیت؛



با قلبی سرشار از اندوه و روحی آزرده از شدت ظلم و بیداد، این پیام را در شرایطی خطاب به جنابعالی می‌نویسم که ملت ایران و جهان تشیع در ماتمی عظیم و بی‌سابقه فرو رفته است. قلم از نوشتن و زبان از گفتن بازمی‌ماند، اما وظیفه انسانی و دینی ایجاب می‌کند که فریاد مظلومیت یک ملت به گوش جهانیان، (به ویژه رهبران معنوی که دعوت به صلح و عدالت دارند،) برسد.



همانطور که جنابعالی اطلاع دارید، در ساعات نخستین روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶)، آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی با ائتلافی شیطانی، دست به جنایت‌کاری بزرگ و بی‌سابقه‌ای علیه کشور مستقل و اسلامی ایران زدند. در این تجاوز ناجوانمردانه که تمامی قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه را به سخره گرفت، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در لحظه انجام وظیفه و در دفتر کار خود در تهران، به‌همراه جمعی از یاران و اعضای خانواده خویش، توسط دشمن به فیض عظیم شهادت نائل آمدند. ایشان از حامیان جدی حقوق اقلیت‌ها به ویژه مسیحیان ایران بودند.



اما این ترور ناجوانمردانه، تنها یک جنایت جنگی ساده نبود. هدف قرار دادن عمدی عالی‌ترین مرجع دینی یک مذهب با چندصد میلیون پیرو، که نزدیک به دو میلیارد نفر از مسلمانان جهان نیز برای ایشان، احترامی ویژه قائل بودند، این اقدام که یک جنایتی بی سابقه در تاریخ ادیان و توهینی آشکار به همه پیروان ادیان الهی تلقی می شود یک «باب جسارت» جدید را می‌گشاید که به موجب آن، هر قدرت زورگویی ممکن است در آینده، جان هر رهبر معنوی را هدف مشروع خود قلمداد کند!



مسلماً آنچه باعث تهدیدات چند دهه گذشته علیه جان این مرجع بزرگوار بود، دفاع تمام قد و بی‌باکانه آن مرجع عالیقدر از مظلومیت ملت فلسطین و مقاومت جانانه مردم مردم غزه در برابر نسل کشی و اشغالگری بود؛ مسئله‌ای که جنابعالی خود بارها و بارها آن را با صراحت محکوم کرده‌اید و مصداق بارز کشتار بی‌گناهان خوانده‌اید.





از سوی دیگر همزمان با این حمله، رژیم متجاوز با وحشی‌گری تمام در اقدامی دلخراش و فراموش نشدنی که وجدان بیدار بشریت را به لرزه درآورد دبستان دخترانه ای در شهر میناب را هدف بمباران هوایی قرار داد، در این جنایت هولناک نزدیک به ۱۷۰ دانش آموز معصوم بین ۸ تا ۱۲ سال به خاک و خون کشیده شدند.



تصاویر پیکرهای این فرشتگان کوچک کیف و کفش‌های به جا مانده‌شان زیر آوار دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد، امروز دفاع از کودکان میناب همانند کودکان غزه مسئولیتی اخلاقی دینی و انسانی برای همه ما است تا از تکرار شدن این فجایع علیه کودکان جلوگیری کنیم.

عالیجناب!

شما به‌عنوان رهبر مسیحیان کاتولیک و پرچمدار گفت‌وگوی ادیان و صلح جهانی، همواره مدافع مظلومان و منادی کرامت انسانی بوده‌اید. امروز، ملت صلح‌جو و دین‌دار ایران در مصیبتی جانکاه در مرئی و منظر وجدان‌های بیدار جهان قرار دارند.



انتظار می‌رود که سریر مقدس به‌عنوان یک نهاد مستقل دینی و اخلاقی، این جنایات فجیع را که مصداق بارز «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت» و «جسارت به ساحت رهبران دینی»است را با صدایی رسا محکوم نماید و ارتباط این جنایت با تعالیم پر مهر مسیحیت انکار کند.



و من الله التوفیق



علیرضا اعرافی



مدیر حوزه‌های علمیه



جمهوری اسلامی ایران