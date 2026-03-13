قدردانی از حضور حماسی مردم مازندران در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس، محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران و عضو مجلس خبرگان رهبری به همراه مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با انتشار پیام مشترکی از حضور پرشور مردم استان در این راهپیمایی قدردانی کردند.

در بخشی از این پیام آمده است: مردم غیرتمند و بصیر دیار علویان بار دیگر در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام و انقلاب، با حضوری پرصلابت و فریادهایی برخاسته از ایمان، پیام ایستادگی در برابر استکبار جهانی را به گوش جهانیان رساندند.

در ادامه این پیام تأکید شده است: مازندران سرافراز در روز قدس شاهد طنین شعارهای استکبارستیزانه مردان و زنانی بود که نشان دادند پیوند میان امت و ولایت ناگسستنی است و ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی همواره پشتیبان آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای سید علی خامنه‌ای هستند.

در این پیام همچنین آمده است که حضور گسترده مردم در شرایطی که جبهه استکبار با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی تلاش دارد آرمان‌های ملت‌های مسلمان را تضعیف کند، بار دیگر اقتدار و وحدت ملت ایران را به نمایش گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار مازندران در پایان این پیام ضمن قدردانی از مردم استان، این حضور گسترده را پشتوانه‌ای مهم برای جبهه مقاومت و نشانه‌ای از استمرار حمایت ملت ایران از آرمان آزادی قدس شریف دانسته و برای عزت اسلام و پیروزی مظلومان فلسطین دعا کردند.