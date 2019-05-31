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۱۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۵۸

با صدور پیامی صورت گرفت؛

قدردانی از حضور پرشور مردم گلستان در راهپیمایی روز جهانی قدس

قدردانی از حضور پرشور مردم گلستان در راهپیمایی روز جهانی قدس

گرگان- نماینده ولی فقیه در گلستان با صدور پیامی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان طی پیامی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس ١٣٩٨ قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:

بار دیگر مردم استان گلستان با حضور حماسی و وحدت‌بخش خود در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس همچون همیشه به ندای بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی امام راحل (ره) و خلف صالح ایشان رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) لبیک گفتند و با این حضور گسترده این پیام را به سیاستمداران دنیا مخابره کردند که فلسطین پاره ای از جهان اسلام است و استکبار جهانی باید بداند تا وقتی این کشور به دامن اسلام باز نگردد، راهپیمایی روز قدس ادامه خواهد داشت.

یقیناً مردم وفادار، زنان و مردان کشور و استان، در راه پیمودن و تحقق آرمان های والای بیداری اسلامی مصمم هستند و در سایه پیروی از منویات داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تا صبح پیروزی این راه را ادامه خواهند داد.

بدین وسیله از حضور مردم متدین و انقلابی استان به ویژه روحانیت معزز، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جانبازان وآزادگان، نیروهای نظامی و انتظامی، هنرمندان، دانش آموزان و دانشجویان، کانون‌های فرهنگی، کارگران و کارمندان، اصناف و بازاریان، ورزشکاران، اصحاب رسانه و همه اقشاری که با هر سلیقه و بینش امروز دست در دست هم در راهپیمایی روز قدس حاضر شدند صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و از خداوند منان، اقتدار و سربلندی روز افزون اسلام عزیز و شکست استکبار جهانی و نابودی رژیم صهیونیستی را مسئلت می‌ کنم.

کد مطلب 4630227

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