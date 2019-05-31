قدردانی از حضور پرشور مردم گلستان در راهپیمایی روز جهانی قدس

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان طی پیامی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی روز قدس ١٣٩٨ قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:

بار دیگر مردم استان گلستان با حضور حماسی و وحدت‌بخش خود در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس همچون همیشه به ندای بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی امام راحل (ره) و خلف صالح ایشان رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) لبیک گفتند و با این حضور گسترده این پیام را به سیاستمداران دنیا مخابره کردند که فلسطین پاره ای از جهان اسلام است و استکبار جهانی باید بداند تا وقتی این کشور به دامن اسلام باز نگردد، راهپیمایی روز قدس ادامه خواهد داشت.

یقیناً مردم وفادار، زنان و مردان کشور و استان، در راه پیمودن و تحقق آرمان های والای بیداری اسلامی مصمم هستند و در سایه پیروی از منویات داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تا صبح پیروزی این راه را ادامه خواهند داد.

بدین وسیله از حضور مردم متدین و انقلابی استان به ویژه روحانیت معزز، خانواده معظم شهدا و ایثارگران، جانبازان وآزادگان، نیروهای نظامی و انتظامی، هنرمندان، دانش آموزان و دانشجویان، کانون‌های فرهنگی، کارگران و کارمندان، اصناف و بازاریان، ورزشکاران، اصحاب رسانه و همه اقشاری که با هر سلیقه و بینش امروز دست در دست هم در راهپیمایی روز قدس حاضر شدند صمیمانه تقدیر و تشکر کرده و از خداوند منان، اقتدار و سربلندی روز افزون اسلام عزیز و شکست استکبار جهانی و نابودی رژیم صهیونیستی را مسئلت می‌ کنم.