ترخیص کالا از گمرکات آذربایجان غربی به سهولت در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر،حاکم ممکان جمعه شل در بازدید از گمرک ارومیه با اشاره به بسته های حمایتی تدوین شده است، اظهار کرد: براساس آنچه رئیس گمرک گزارش داده و بازدیدهای انجام گرفته شرایط ترخیص کالا از گمرکات به سهولت انجام می شود و مشکلی در این رابطه دیده نمی شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی کارکنان گمرکات استان افزود: مجموعه های مختلف اقتصادی برای تامین معیشت مردم درشرایط جنگی به خوبی پای کار آمده اند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: برای تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و بهره‌مندی جامعه تجاری کشور از تسهیلات مصوب تا پایان اسفندماه سال جاری ابلاغیه های لازم از سوی گمرک کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

ممکان با بیان اینکه پیشنهادات و راهکارهای لازم برای تسهیل بهتر امور به متولیان امر ارائه شده، گفت: با همدلی و همراهی مردم و مسئولان به بهترین شکل ممکن کشور از این مرحله نیز با سربلندی عبور خواهد کرد.