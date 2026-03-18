به گزارش خبرگزاری مهر، حاکم ممکان چهارشنبه شب در جمع باشکوه و حماسی مردم ولایتمدار و سلحشور ارومیه، اظهار داشت: ملت غیور و قهرمان ایران اسلامی همواره در راه حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور ایستاده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های مستضعفین و بسیجیان و یاد شهیدان سرلشکر سلیمانی، گفت: دشمن که از اراده پولادین و مقاومت ملت ایران ناامید شده، دست به جنایت‌های فجیع و ترورهای کور می‌زند، اما مطمئن باشند که راه شهدا با اراده‌ای محکم مردم و رهبری مقام معظم رهبری ادامه خواهد یافت.

ممکان افزود: دشمنان تلاش دارند با سناریوهای مختلف و ایجاد جنگ روانی، اراده ملت را بشکنند، اما مردم ایران با هوشیاری و درایت خود و با حضور در صحنه، توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کنند.

نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به حضور گسترده مردم در خیابان‌ها و پاسخ دندان‌شکن نیروهای مسلح به تجاوزات دشمن، تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا و تبعیت از رهبری، در اوج قدرت و اقتدار است و دشمنان از جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی آگاه هستند و می‌دانند که نمی‌توانند به اهداف شوم خود دست یابند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها و مقابله با جنگ روانی دشمن، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای سعی در گمراه کردن افکار عمومی دارند، اما ملت ما بیدار و هوشیار است و اجازه نمی‌دهد دشمن به اهداف خود برسد.

ممکان خاطرنشان کرد: با توکل بر خدا متعال و حمایت از نیروهای مسلح و ادامه راه شهدا، آینده‌ای روشن در انتظار ملت شریف ایران است و دشمنان باید بدانند که ایران اسلامی در برابر زیاده‌خواهی استکبار جهانی هرگز کوتاه نخواهد آمد.