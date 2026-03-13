تشکر امام جمعه ارومیه و استاندار آذربایجان ‌غربی از حضور حماسی مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام‌مشترک امام جمعه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی آمده است،حمد و سپاس و ثناء خداوند قادر متعال را که در برهه‌ای شگرف از تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی، مشتاقان حق و حقیقت و طالبان عدل و عدالت در جای جای استان رشید آذربایجان‌غربی که کانون جوشان عشق و ارادت به میهن عزیزمان ایران است، هماورد عظیمی دیگر از عزم و اراده امت بزرگ اسلام حول آرمان آزادی قدس شریف، استقلال و عزت ملی خلق نمودند.

مردم ولایتمدار آذربایجان‌غربی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در لبیک گویی به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) و نیز همدلی ملی در برابر دشمنان صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با خروشی کوبنده، حماسی و وحدت‌بخش در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس و اجتماع شکوهمند و یکپارچه در نمازهای جمعه، ضمن تجدید میثاقی مجدد با امامین انقلاب اسلامی و شهدای گلگون‌کفن، به‌ویژه شهدای طریق القدس و جنگ رمضان، خشم انقلابی و نفرت و انزجار خود را علیه رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خصوصاً جنایات اخیر این رژیم در به شهادت رساندن رهبر فرزانه انقلاب، فرماندهان دلاور و قهرمان، کودکان و زنان و آحاد مردم شریف ایران عزیز به‌نمایش گذاشته و با غریو فریادهای کوبنده تکبیر، مرگ بر آمریکای جنایتکار و رژیم اسرائیل غاصب، از مردم مظلوم فلسطین و نیروهای جان برکف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند.

اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار روز جهانی قدس، حضرت امام خمینی رحمة الله علیه و رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (قدس سره) و تمامی شهدای گرانقدر قدس شریف و جنگ رمضان، این همه شور و شعور و لحظه‌شناسی، هوشمندی و بصیرت شما مردم عزیز استان علیه جرثومه فساد و غده سرطانی رژیم اشغالگر قدس را ارج نهاده و از خداوند متعال پیروزی ملت بزرگ ایران، آزادی قبله اول مسلمین و نابودی و فروپاشی ولیده منحوس غرب یعنی اسرائیل و آمریکای جنایتکار را مسئلت می‌نماییم.