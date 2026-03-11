ممکان: بسته حمایتی برای بخش اقتصادی و تولیدی کشور تدوین می شود

حاکم ممکان در حاشیه بازدید از واحدهای صنفی و صنعتی در ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدوین بسته حمایتی برای بخش اقتصادی و تولیدی خبر داد و ارائه مهلت پرداخت اقساط تسهیلات؛ رفع سوء اثر چک های برگشتی دوره جنگ؛ مشوق های مالیاتی و کاهش درصد رفع تعهدات ارزی و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات را جزو بندهای این بسته حمایتی برشمرد.

سخنگوی با بیان اینکه با همت و همدلی و هماهنگی همه واحدهای تولیدی در زنجیره تولید و تامین و توزیع کالاهای اساسی تلاش شده خللی در روند تامین و عرضه مایحتاج معیشت و سفره مردم ایجاد نشود، از همراهی مردم قدردانی کرد.

وی گفت: گزارش ها حاکی از آن است که هیچ کمبودی وجود ندارد و کمیسیون اقتصادی نیز همپای دولت ضمن ایفای نقش نظارتی خود، از اقدامات قوه مجریه در شرایط جنگی حمایت و پشتیبانی می کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصناف، کسبه و تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ هستند و تا به امروز بخوبی ایفای نقش داشته اند.

ممکان تصریح کرد: در ارومیه و آذربایجان غربی مدیران مربوطه به خوبی شرایط اقتصادی را مدیریت می کنند و هیچ جای نگرانی نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: از ابتدای شروع جنگ تحمیلی تاکنون هیچ‌گاه با مشکل کمبود محصولات غذایی روبرو نبوده‌ ایم و در تمام نقاط کشور به‌ میزان کافی و با تنوع زیاد محصولات صنایع غذایی تامین و در اختیار مردم قرار گرفته است.