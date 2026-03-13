به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، محسن لعل حسنزاده به اهمیت شناسایی بهموقع آسیبهای استخوانی اشاره کرد و گفت: در زمان وقوع حوادث، علائمی نظیر درد شدید، حساسیت در لمس و تغییر شکل ظاهری، از نشانههای جدی آسیب به استخوان و مفاصل است.
وی افزود: برای اطمینان از میزان آسیب، توصیه میشود عضو مشکوک را با عضو سالم در طرف دیگر بدن مقایسه کنید تا تغییرات به شکلی دقیقتر مشخص شود.
وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه نشانه یا حتی شک به آسیب اسکلتی، نخستین و مهمترین اقدام، حفظ خونسردی و ثابت نگهداشتن عضو آسیبدیده است. اگر در محل جراحت خونریزی وجود دارد، ابتدا باید آن را کنترل کرده و سپس با استفاده از وسایل در دسترس مانند چوب یا کارتن، عضو را به شکل "آتلبندی" موقت ثابت کنید.
به گفته وی؛ این کار با استفاده از یک باند یا پارچه تمیز انجام میشود تا از جابجایی بیشتر استخوان و تشدید جراحات پیشگیری شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ثابتسازی اصولی، نقش تعیینکنندهای در کاهش درد بیمار و جلوگیری از آسیبهای ثانویه به عروق و اعصاب دارد.
رئیس اداره آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور در پایان تأکید کرد : شهروندان در تمامی مراحل مواجهه با مصدومان، میتوانند برای دریافت راهنمایی و اعزام تیمهای امدادی، با شماره ۱۱۵ تماس حاصل کنند.
