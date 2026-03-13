جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال دوطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، اعلام کرد: با توجه به تخلیه بار ترافیکی و عادی شدن شرایط تردد، از ساعت ۲۲ امشب (۲۲ اسفند) تمامی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برداشته شده و تردد در این مسیرها در هر دو مسیر برقرار خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در این محورها روان بوده و خودروها بدون محدودیت در مسیرهای شمال به جنوب و جنوب به شمال در حال تردد هستند.

رئیس پلیس راه فراجا درباره وضعیت محور هراز نیز گفت: ترافیک نیمه‌سنگینی که در این محور وجود داشت تخلیه شده و در حال حاضر تردد در این مسیر نیز به صورت روان و دوطرفه در جریان است.

سردار کرمی اسد ادامه داد: در محورهای فیروزکوه و قزوین–رشت نیز شرایط ترافیکی عادی گزارش شده و در مجموع تمامی محورهای مواصلاتی شمال کشور در حال حاضر با تردد روان مواجه هستند و گره ترافیکی خاصی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: در سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز تردد برقرار است و تنها محورهایی که به دلیل انسداد فصلی مسدود هستند همچنان بسته‌اند.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان از رانندگان خواست با توجه به احتمال شرایط جوی در محورهای کوهستانی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و زمان سفر خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که با مشکل مواجه نشوند.