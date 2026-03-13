میزبانی از ۷ میلیون مسافر در مازندران؛ کمبودی در تأمین کالاها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه جمعه در حاشیه بازدید شبانه از فروشگاهها و مراکز عرضه کالا در ساری اظهار کرد: با توجه به حجم بالای سفرها به استان، نظارت و بازدیدهای میدانی از وضعیت بازار و تأمین اقلام مورد نیاز مردم در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود هفت میلیون نفر وارد استان مازندران شدهاند، افزود: با وجود این حجم از جمعیت، خوشبختانه در تأمین کالاهای اساسی، اقلام مصرفی، سوخت، آرد و فعالیت نانواییها مشکل خاصی مشاهده نشده است.
استاندار مازندران ادامه داد: برای اطمینان از روند مناسب خدماترسانی، بازدید از فروشگاهها و مراکز عرضه کالا انجام میشود تا در صورت مشاهده هرگونه کمبود احتمالی، اقدامات لازم در سریعترین زمان انجام شود.
یونسی همچنین به بازدید خود از یکی از بیمارستانها اشاره کرد و گفت: در این بازدید ابتدا از بخش اورژانس بیمارستان سرکشی شد که بر اساس مشاهدات میدانی، مردم از نحوه خدماترسانی کادر درمان رضایت داشتند.
وی افزود: پزشکان به موقع در محل حضور داشتند، بیماران ویزیت شدند و در صورت نیاز اقدامات بستری نیز انجام شد که نشاندهنده تلاش و عملکرد مناسب کادر درمان در ارائه خدمات به مردم و مسافران است.
استاندار مازندران در پایان با قدردانی از تلاش مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و کادر درمان استان تأکید کرد: با وجود حجم بالای حضور مسافران، خدماترسانی در بخشهای مختلف بهصورت مستمر ادامه دارد و تلاش میکنیم رضایت مردم و مسافران حفظ شود.
