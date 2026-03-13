تقدیر فرمانده انتظامی لرستان از حضور آگاهانه مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر با صدور پیامی از حضور حماسی، آگاهانه و سرشار از شجاعت مردم مؤمن و غیرتمند این استان در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
حضور گسترده و پرشور شما مردم شریف و آگاه در راهپیمایی روز جهانی قدسِ امسال، لبیک باشکوهی به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) بود؛ آن هم در شرایط حساس کنونی که دشمن متجاوز و جنایتکار صهیونیستی، حتی با تهدید و بمباران مسیر راهپیمایی، سعی در ایجاد رعب و وحشت داشت. این حضور حماسی، جلوهای درخشان از شجاعت، بصیرت و مسئولیتپذیری ملت بزرگ ایران و بهویژه مردم ولایتمدار لرستان را به جهانیان مخابره کرد.
امروز بار دیگر بر همگان ثابت شد که فرزندان غیور این دیار، همواره در لحظات سرنوشتساز تاریخ، حضوری مسئولانه و تعیینکننده دارند. این روحیه همبستگی و بیداریِ شما مردم عزیز، نهتنها توطئههای نفوذیها و جاسوسان را خنثی میکند، بلکه آیندهای روشنتر و باثباتتر برای جامعه و منطقه رقم خواهد زد.
فرزندان شما در انتظامی استان لرستان، ضمن افتخار به سربازیِ چنین ملت بصیر و دلاوری، خود را مکلف به حفظ امنیت و آرامش این مردم قدرشناس میدانند. بیتردید راه قدس، راه ایمان و ایستادگی است و این حماسه ماندگار، برگ زرین دیگری در دفتر ولایتمداری و غیرت دینی استان لرستان رقم زد.
