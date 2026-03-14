حضور مردم کرمانشاه در روز قدس پیام عزت و مقاومت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه به همراه استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک از حضور گسترده و حماسی مردم استان در راهپیمایی یوم‌الله روز قدس قدردانی کردند.

در ابتدای این پیام آمده است: حضور بی‌نظیر، حماسی و شجاعانه مردم مؤمن، آگاه و غیور استان کرمانشاه در راهپیمایی یوم‌الله روز قدس، یادگار و ابتکار ماندگار حضرت امام خمینی (اعلی الله مقامه) برای نجات فلسطین مظلوم، جلوه‌ای تمام‌عیار از بصیرت، پایداری و ایمان راسخ ملت بزرگ ایران اسلامی است.

در ادامه این پیام تأکید شده است: این حضور پرشور در شرایطی رقم خورد که کشور عزیزمان تحت حمله وحشیانه نظامی دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی قرار دارد و مردم مؤمن و انقلابی با وحدت و انسجام مثال‌زدنی خود، در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) پیام روشن استقلال، عزت و آزادی ملت ایران را به جهانیان مخابره کردند.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: مردم کرمانشاه با حضور گسترده خود، پرچم شجاعت، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و به‌ویژه آزادسازی قدس شریف را در بلندای تاریخ برافراشتند و بار دیگر نشان دادند که ملت ایران در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های خود استوار و ثابت‌قدم است.

در ادامه پیام مشترک آمده است: این حضور حماسی، پیام روشن و عبرت‌آموزی برای متجاوزان به وطن داشت و نشان داد که ملت ایران هرگز از آرمان‌های خود کوتاه نخواهد آمد و در برابر تهدید و تجاوز سر خم نخواهد کرد.

در این پیام همچنین تأکید شده است: بدون تردید دشمنان قسم‌خورده ملت ایران پیام صریح این وحدت ملی را دریافت کرده‌اند و تحولات میدانی در جبهه جنگ نیز قطعاً از عظمت و تداوم حضور باشکوه مردم فهیم و رشید تأثیر خواهد پذیرفت.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: امروز مهم‌ترین دغدغه مسئولان، سامان‌بخشی به امور مردم و تقویت همدلی و همراهی همه قوا در مسیر پیشرفت و اقتدار ملی است و حضور حماسی مردم پشتوانه‌ای عظیم و چراغ راه این مسیر به شمار می‌آید.

در پایان این پیام تأکید شده است: در برابر این میزان بصیرت، شجاعت و فداکاری مردم بزرگ کرمانشاه سر تعظیم فرود می‌آوریم و شکرگزار درگاه خداوند متعال هستیم و درود و قدردانی بی‌پایان خود را نثار مردمی می‌کنیم که با حضور در این حماسه ملی، افتخاری بزرگ برای استان و کشور رقم زدند.

این پیام مشترک به امضای حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه رسیده است.