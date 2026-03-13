۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵

۲ شهروند اصفهانی در حمله امروز به مجتمع تجاری در جنوب اصفهان شهید شدند

اصفهان - معاون امنیتی، انتظامی استاندار اصفهان گفت: در تجاوز هوایی آمریکایی - صهیونیستی ساعتی پیش به یک واحد تجاری در اصفهان ۲ شهروند شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر اکبر صالحی اظهار کرد: ساعتی پس از راهپیمایی روز قدس و اقامه نماز جمعه یک واحد تجاری در منطقه‌ای از شهر اصفهان مورد هدف قرار گرفت.

وی افزود: در این حمله تاکنون ۲ شهروند شهید شدند و آمار مجروحان احتمالی در دست بررسی است.

