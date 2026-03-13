پیام تشکر استاندار هرمزگان بابت حضور حماسی مردم هرمزگان در روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام محمد آشوری استاندار هرمزگان آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف و سرفراز هرمزگان
نمایش کم نظیر حضور، همبستگی و وفاق اراده آحاد شما در لبیک به ندای ملکوتی امام راحل (رضوان اله تعالی) و قائد عظیم الشان شهیدمان (قدس سره) و فراخوان رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) در روز قدس امسال که همزمان با مقاومت و دفاع در نبرد با استکبار جهانی و صهیونیست ملعون اهمیت صدچندان گرفته بود، باعث حیرت و درماندگی دشمنان ایران و اسلام عزیز شد.
گام های محکم تان و قدم های استوارتان که گواه عزم راسختان بود مصداق آیه شریفه قرآن بود که:
...وَلَا یَطَئُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْکُفَّارَ وَلَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّیْلًا إِلَّا کُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ
ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﻧﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺷﻤﻦ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺭﻧﺪ، ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﻥ، ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ می شود
اینجانب ضمن ارج نهادن به این حضور باشکوه و مسئولانه، از مردم شریف، بصیر و همیشه در صحنه هرمزگان صمیمانه قدردانی میکنم و
به یکایک شما اطمینان می دهم ما مسئولان به عنوان خادمان شما تمام تلاش خود را در عرصه خدمت رسانی به کار گرفته و در پرتو فرامین رهبر عزیز انقلاب از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد
بیتردید این حماسه مردمی، قوت قلبی برای همه آزادیخواهان عالم خصوصا ملت مظلوم فلسطین و پشتوانه ای برای جبهه پرافتخار مقاومت و نیروهای مسلح قهرمان و سرمایهای اجتماعی برای تقویت اقتدار ملی و نشانهای روشن از تداوم روحیه مقاومت و عدالتخواهی در جامعه اسلامی خواهد بود.
به امید پیروزی جبهه حق بر باطل و آزادی قدس شریف
