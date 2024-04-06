قدردانی از حضور پرشکوه مردم آذربایجان شرقی در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی بار دیگر جلوه‌هایی ماندگار از شکوه لبیک گویی اهالی خطه آذربایجان به فرمان ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز (مدظله العالی) و بصیرت و همبستگی مردم متدین و همیشه در صحنه آذربایجان شرقی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان یادگار ارزشمند بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی و روز جهانی قدس متجلی شد.

مردم هوشیار و بصیر این خطه آزادی خواه و حق طلب امروز با حضور سرشار از شور و شعور در راهپیمایی روز جهانی قدس، با بانگ رسای الله اکبر و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، آزادی قدس شریف و رهایی ملت مظلوم فلسطین از چنگال رژیم کودک‌کش و غاصب صهیونیستی را فریاد زدند.

درود بر این عزم راسخ و بر قدم‌های استوار و باصلابت شما مردم انقلابی که همیشه در صحنه‌های رویارویی با دشمنان دین و انسانیت، صحنه‌هایی از عزت و عظمت را خلق می‌کنید.

بی‌تردید اعلام روز قدس از سوی بنیان گذار کبیر انقلاب و اهتمام رهبر فرزانه انقلاب برای شکل گیری جبهه مقاومت اسلامی در منطقه به عنوان سیاست ثابت از سوی جمهوری اسلامی، سازوکار نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین است و این حضور باشکوه و پرافتخار شما مردم عزیز، برگ زرین دیگری در تاریخ حماسه‌آفرینی‌های ملت قهرمان ایران و آذربایجان خواهد بود. اینجانبان متواضعانه و از صمیم قلب، از شما مردم غیرتمند و همیشه در صحنه استان که عشق و ارادت خود به مولای متقیان، حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام را در ایام شهادت آن امام همام نشان دادید و با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، بصیرت و زمان‌شناسی خود را همانند گذشته ثابت کردید و به فرمان رهبر معظم انقلاب لبیک گفتید کمال تشکر و قدردانی را داریم.

وحدت و انسجامی که امروز حول محور مقاومت و حمایت از مظلومان فلسطین و محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم جعلی اسرائیل، در میان ملت‌های آزادی‌خواه جهان شکل گرفته است باید ادامه یابد و ان‌شاءالله پیروزی نهایی و صبح قدس شریف نزدیک است.

سیدمحمدعلی آل هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی