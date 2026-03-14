جواد مشایخ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آیه شریفه «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»، شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را تسلیت گفت و اظهار کرد: شهادت فقیه برجسته و رهبر بی‌بدیل انقلاب اسلامی را که بیش از شش دهه از عمر بابرکتشان را در سنگر مجاهدت و خدمت به آرمان‌های بلند نظام اسلامی سپری کردند، تسلیت عرض می‌کنم. ایشان چه در دوران پیش از انقلاب و چه در دهه‌های پس از آن، همواره در خط مقدم مبارزه با آمریکا، امپریالیسم و استکبار جهانی ایستادگی کردند.

این استاد دانشگاه با محکوم کردن اقدام تروریستی دشمنان ملت ایران، افزود: آیت الله خامنه ای در نهایت به دست شقی‌ترین و پلیدترین رژیم‌های تاریخ، یعنی رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جهان‌خوار، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. این حادثه را به محضر حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) و ملت شهیدپرور ایران تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

شهادت؛ فرجام یک عمر بندگی

مشایخ در ادامه با اشاره به ابعاد معنوی شخصیت رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: بی‌شک از دست دادن رهبری با چنین عظمت، یک "ثلمه" بزرگ و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام است؛ اما با نگاهی به سیره عملی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، باید گفت که اگر فرجام زندگی ایشان به غیر از شهادت ختم می‌شد، مایه تعجب بود. کسی که در تمامی لحظات زندگی، قلبش به یاد خدا می‌تپید و مشتاقانه انتظار نوشیدن جام شیرین شهادت را می‌کشید، سرانجام به آرزوی دیرین خود دست یافت.

تبیین ابعاد پنهان و سیره اخلاقی رهبر شهید؛ رسالت امروز نخبگان

مشایخ در ادامه این گفتگو، بر ضرورت واکاوی ابعاد شخصیتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کرد و افزود: بی‌شک پس از شهادت این قائد عظیم‌الشأن، انتظار می‌رود که شخصیت‌های برجسته و نخبگان علمی، ابعاد گوناگون وجودی معظم‌له را بیش از گذشته برای جامعه تبیین کنند. معرفی این الگوی بی‌بدیل انسانی در عصر حاضر به جوانان و نسل‌های آتی، یک ضرورت تاریخی و فرهنگی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی ایشان خاطرنشان کرد: بسیاری از جنبه‌های پنهان شخصیتی این رهبر برجسته، به‌واسطه تواضع، خضوع و خشوع مثال‌زدنی این عالم ربانی، برای آحاد مردم ناشناخته مانده است. رسالت امروز ما این است که این ویژگی‌های متعالی را که ایشان را به اسوه‌ای ماندگار در جهان اسلام مبدل ساخت، به درستی برای همگان روایت کنیم.

ولایت فقیه؛ کانون مشروعیت‌بخشی و تفاوت بنیادین با الگوهای رهبری غربی

مشایخ در بخش دیگری از این گفتگو، به تبیین ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: مبتنی بر قانون اساسی و اداره کلان جامعه بر عهده ولی فقیه است. در این ساختار، نهادهای اجرایی، قضایی و سایر ارکان کشور، مشروعیت و موضوعیت فعالیت خود را از نهاد ولایت فقیه دریافت می‌کنند و تدابیر کلان کشور در این کانون اتخاذ می‌شود.

برتری علمی و اخلاقی؛ شاخصه متمایز رهبری در ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به ویژگی‌های مصرح در قانون اساسی برای رهبری، تصریح کرد: در نظام ما، رهبری باید یک "فقیه جامع‌الشرایط" باشد؛ یعنی شخصیتی که علاوه بر تسلط کامل بر علوم دینی، واجد ویژگی‌های مدیریتی، تدبیر و شجاعت باشد. این الگو به وضوح در سیره حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای عزیز تجلی داشت و هر دو بزرگوار از مجتهدین و عالمان تراز اول حوزه‌های علمیه به شمار می‌رفتند.

وی در ادامه به مقایسه تطبیقی میان رهبری انقلاب اسلامی و رهبران سیاسی جهان پرداخت و گفت: وقتی ویژگی‌های رهبر جامعه اسلامی را با سایر رهبران دنیا مقایسه می‌کنیم، تفاوت‌ها شگرف است. در بسیاری از کشورها، افرادی به قدرت می‌رسند که لزوماً از وارستگی یا بنیه علمی برخوردار نیستند، بلکه محصول لابی‌های قدرت، لابی‌های سیاسی و یا دلالان تجاری هستند. در نقطه مقابل، رهبری در جمهوری اسلامی بر پایه شاخصه‌های برجسته علمی و تقوایی استوار است که این ویژگی‌ها در وجود مقام معظم رهبری در حد کمال بروز و ظهور داشت.

دکترین «علم نافع»؛ از نظریه‌پردازی تا حل مسائل راهبردی در میدان رزم

مشایخ در ادامه تحلیل خود از سیره علمی رهبر شهید، به تبیین رویکرد منحصربه‌فرد ایشان به مقوله دانش پرداخت و گفت: یکی از انتظاراتی که از یک رهبر عالم می‌رود، درک عمیق از جایگاه علم است. مقام معظم رهبری نه‌تنها علم را ابزاری برای پیشرفت کشور می‌دیدند، بلکه به دلیل اشراف علمی و حکمی خود، نگاهی متعالی به جایگاه "عالم" داشتند. تحلیل گفتمان بیانات معظم‌له نشان می‌دهد که ایشان در هیچ خطابه‌ای، ضرورت توجه به نهاد علم را از نظر دور نداشته‌اند.

تبدیل علم به فناوری؛ اولویت راهبردی رهبر انقلاب

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تأکیدات مکرر رهبری بر مفهوم «علم نافع»، تصریح کرد: توقع ایشان از جامعه علمی، فراتر از مباحث نظری بود. بر اساس آموزه‌های اسلامی، ایشان معتقد بودند علم باید "نافع" باشد؛ یعنی در خدمت منافع بشری قرار گیرد، قدرت حل مسئله داشته باشد و در نهایت به فناوری و تکنولوژی گره‌گشا تبدیل شود.

وی افزود: در همین راستا، ایشان در کنار تقویت دانشگاه و حوزه، نگاه ویژه‌ای به نهادهای واسطه‌ای همچون شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داشتند. این شرکت‌ها به عنوان بازوهای اجرایی، مأموریت یافتند تا دانش را به قدرت تکنولوژیک بدل کنند. اهتمام ویژه معظم‌له به اقتصاد دانش‌بنیان در دو دهه اخیر، امروزه نتایج درخشان خود را در عرصه‌های ملی به وضوح نشان داده است.

تجلی اقتدار دانش‌بنیان در «جنگ رمضان»

مشایخ با اشاره به برکات این نگاه راهبردی در شرایط کنونی کشور، خاطرنشان کرد: اگر تا پیش از حوادث "جنگ رمضان" تردیدی در قابلیت‌های فناوران داخلی وجود داشت، امروز شاهدیم که "تاب‌آوری دفاعی" کشور مستقیماً به توانمندی‌های توسعه‌یافته در شرکت‌های دانش‌بنیان گره خورده است. این پیشرفت‌ها اکنون در خدمت ارتقای بنیه دفاعی و صیانت از امنیت ملی قرار دارد.

وی یادآور شد: در اظهارنظرهای فرماندهان عالی‌رتبه و شهید در رده‌های مختلف سپاه پاسداران، وزارت دفاع و ارتش سرافراز، یک نکته به صورت برجسته تکرار شده است: اگر توانمندی دفاعی کشور امروز در چنین سطح خیره‌کننده‌ای قرار دارد، دلیل اصلی آن پیوند ناگسستنی و عمیقی است که میان صنایع دفاعی و نخبگان شرکت‌های دانش‌بنیان برقرار شده است.

آوردگاه شکست محاسباتی دشمن در برابر قدرت دانش‌بنیان ایران

مشایخ در ادامه تحلیل خود، «جنگ رمضان» را عرصه‌ای کم‌نظیر از تقابل حق و باطل برشمرد و اظهار داشت: تاریخ نشان خواهد داد که جبهه حق در این نبرد به پیروزی گوارایی دست خواهد یافت. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حالی در این کارزار درخشیدند که از ابتدای انقلاب با انواع محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه نظامی و فناورانه به بهانه‌های مختلف روبرو بوده‌اند.

عبور از تحریم‌ها با اتکا به شبکه نخبگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به محدودیت‌های بین‌المللی در کسب دانش فنی، تصریح کرد: در سال‌های گذشته، دسترسی ما به تکنولوژی‌های دفاعی خارجی مسدود بود، اما همین محدودیت سبب شد تا نقطه اتکای نیروهای مسلح بر توانمندی‌های داخلی و شبکه عظیم شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتی استوار شود. اگرچه این توانمندی برای فرماندهان نظامی ملموس بود، اما شاید تا پیش از این، عامه مردم و افکار عمومی جهان درک دقیقی از عمق این پیشرفت‌ها نداشتند.

تحیر قدرت‌های نظامی جهان از پدافند نفوذناپذیر ایران

وی با تأکید بر نابرابر بودن عرصه نبرد از نظر هزینه‌کردهای نظامی، خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم که چگونه دانش بومی به یک قدرت دفاعی نفوذناپذیر تبدیل شده و دشمن را متحیّر کرده است. دشمنانی که در رأس آن‌ها آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارند و از جنگ جهانی دوم تاکنون هزینه‌های هنگفتی صرف تحقیقات نظامی کرده‌اند، اکنون در برآوردها و محاسبات خود از بنیه دفاعی ایران دچار شکست سنگینی شده‌اند.

ترکیب فناوری و رشادت؛ رمز برتری میدانی

مشایخ در پایان این بخش یادآور شد: آمادگی فنی امروز ما مرهون پشتیبانی‌های علمی جامعه دانشگاهی و فناوران کشور است. ترکیب این "توانمندی فناورانه" با "رشادت نیروهای مسلح" و "پشتیبانی میدانی مردم" که به خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای مظلوم (از کودکان مدرسه شجره طیبه میناب تا شهروندان عادی) بپا خاسته‌اند، مؤلفه‌های برتری نظامی و دفاعی ایران را در سطوح آفندی و پدافندی به منصه ظهور رسانده است.

تداوم جهاد علمی؛ خون‌بهای رهبر شهید و ضامن صیانت از تمامیت ارضی

مشایخ با جمع‌بندی برکات راهبردی نگاه علمی رهبر انقلاب، اظهار داشت: جهاد علمی" که سال‌ها پیش با فرمان هوشمندانه رهبر عزیز و شهیدمان آغاز شده بود، در بزنگاه تاریخی کنونی و در میانه کارزار، امتحان خود را با موفقیت کامل پس داد. این مسیر با قدرت دوچندان در دوران پس از جنگ نیز استمرار خواهد یافت.

پیشرفت هسته‌ای و علمی؛ خار چشم دشمنان

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر هوشیاری جامعه علمی در برابر توطئه‌های بیگانه، افزود: توصیه ماندگار رهبر مجاهدمان مبنی بر مسلح شدن به سلاح علم و فناوری، سرلوحه ابدی ماست. امروزه دستاوردهای هسته‌ای و علمی ایران به "خار چشم" دشمنان تبدیل شده است؛ همانانی که با طرح سناریوهای کودکانه و ادعاهای واهی—از جمله دزدی اورانیوم از سایت‌های هسته‌ای—در پی ایجاد اختلال در شتاب علمی کشور هستند، اما اشتیاق جوانان و نخبگان ما تمامی این نقشه‌ها را نقش بر آب کرده است.

افق روشن پیش‌روی ملت ایران

وی در پایان خاطرنشان کرد: به برکت خون مطهر شهدای گرانقدر و راهی که توسط مقام معظم رهبری با درایت گشوده شد، آینده‌ای درخشان در انتظار ایران اسلامی است. یقین داریم که با حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ملی، ثمرات این مجاهدت‌ها پیش روی مردم نجیب و شریف ایران قرار خواهد گرفت.