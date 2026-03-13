سفیر ایران در انگلیس: تنش در تنگه هرمز نتیجه تجاوز آمریکا واسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو)، در دیدار با «آرسنیو دومینگز» دبیرکل این نهاد بین‌المللی مستقر در لندن، با اشاره به تجاوزهای رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و ایجاد جنگ در منطقه خلیج فارس، تأکید کرد که ایران بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، از خود دفاع می‌کند و با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود از تمامی ظرفیت‌های مشروع خویش برای صیانت از حاکمیت، امنیت و منافع ملی بهره خواهد گرفت.

وی تأکید کرد که وضعیت جاری در تنگه هرمز ناشی از تجاوزها و اقدامات غیرقانونی و متخلفانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مسئولیت بین‌المللی هرگونه حادثه، تنش یا پیامد منفی در منطقه، بر عهده این دو رژیم خواهد بود.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آیمو، با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده از سوی سنتکام علیه بنادر و تأسیسات دریایی غیرنظامی ایران، این تهدیدها را امتداد نقض‌های فاحش و مستمر حقوق بین‌الملل دانست که این‌بار حوزه دریانوردی، زیرساخت‌های بندری و تأسیسات غیرنظامی دریایی را هدف قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد که چنین تهدیدهایی نه‌تنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و قواعد حاکم بر ایمنی دریانوردی است، بلکه می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای امنیت و ایمنی کشتیرانی بین‌المللی و ثبات منطقه‌ای در پی داشته باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد که جامعه بین‌المللی از دولت‌ها گرفته تا سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان بین‌المللی دریانوردی، باید در برابر نقض آشکار حقوق بین‌الملل به‌ویژه قاعده آمره منع تجاوز، موضع‌گیری کند، از تائید و تداوم این روند بپرهیزد و برای پایان دادن به این وضعیت و جلوگیری از تشدید ناامنی در حوزه دریایی مسئولانه و مؤثر عمل کند.

وی در عین حال تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان عضوی مسئول و پاسخگو در جامعه بین‌المللی، صرفاً در چارچوب دفاع از خود اقدام می‌کند و تمامی اقدامات آن بر پایه دفاع مشروع و مطابق با حقوق بین‌الملل انجام می‌شود.

دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی نیز در این ملاقات، با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در سازمان و در حوزه کشتیرانی بین‌المللی، بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی و ایمنی دریانوردان تأکید کرد.

وی با توجه به شرایط جاری و تجاوزهای صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن اذعان به حق کشورها برای دفاع از خود، بر ضرورت صیانت از ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از گسترش ناامنی در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و حفظ جان دریانوردان تأکید کرد.

در پایان این دیدار، بر اهمیت استمرار رایزنی‌ها و همکاری‌ها در چارچوب سازمان بین‌المللی دریانوردی و نیز ضرورت حفظ ایمنی، امنیت و ثبات دریانوردی بین‌المللی تأکید شد.