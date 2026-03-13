به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند «فرشتههای خونی» به کارگردانی مهدی امینی و تهیهکنندگی محسن اسلامزاده امشب در مقابل ساختمان سازمان ملل برای نخستینبار رونمایی میشود.
محمود شهبازی فیلمبرداری و وحیده طوسیان تدوین مستند «فرشتههای خونی» را برعهده داشتهاند.
این مستند با هدف ارائه تصویری جامع از فاجعه دلخراش مدرسه میناب و شهادت تعداد زیادی از دانشآموزان مدرسه شجره طیبه به مخاطبان داخلی و خارجی تهیه شده است.
مستند «فرشتههای خونی» به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهیه شده است و به زودی به زبانهای دیگر نیز ترجمه خواهد شد تا ابعاد این حادثه دلخراش را به گوش جهانیان برساند.
مستند «فرشتههای خونی» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است. پیش از این مستندهای «خداحافظ مامان» و «از قلب ایران» با موضوع جنگ رمضان تهیه و پخش شده بود.
مستند «فرشتههای خونی» در حاشیه برنامه «میناب جان» امشب ساعت ۲۰ مقابل ساختمان سازمان ملل به نمایش گذاشته میشود.
