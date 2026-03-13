هشدار گاردین درباره پیامدهای تجاوز تل آویو و واشنگتن علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه گاردین درباره پیامدهای تجاوز آمریکا و رژیم‌صهیونیستی به ایران،نوشت: با افزایش بهای نفت و گاز پس از این حمله می‌تواند، موج تازه‌ای از تورم جهانی ایجاد کرده و روند شکننده بهبود اقتصاد جهان در سال جاری را با خطر جدی مواجه کند.

این رسانه افزود: افزایش تنش‌ها در آسیای غربی باعث جهش بهای نفت و گاز شده و همین مساله می‌تواند فشار تورمی تازه‌ای بر اقتصاد جهان وارد کند؛ به طوری که اقتصاددانان و بانکداران جهانی هشدار داده‌اند که در صورت طولانی شدن درگیری، بهای کالاها و خدمات در سراسر جهان افزایش یافته و پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ممکن است به‌طور کامل تغییر کند.

کریستالینا جورجیوا مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول دراین باره، گفت: اگر قیمت انرژی به مدت یک سال حدود ۱۰ درصد افزایش یابد، تورم جهانی حدود ۰.۴ واحد درصد بالا می‌رود و رشد اقتصاد جهانی بین ۰.۱ تا ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: اقتصاد جهانی با وجود شوک‌های متعدد همچنان تا حدی تاب‌آور باقی مانده و رشد آن در حال حاضر حدود ۳.۳ درصد برآورد می‌شود.

در همین حال، لرد جیم اونیل اقتصاددان ارشد پیشین مدیریت دارایی گلدمن ساکس و مشاور سابق دولت انگلیس، هشدار داد که به نظر می‌رسد، کاخ سفید توجه چندانی به پیامدهای ژئوپلیتیک تحولات اخیر و بمباران‌های پس از آن نداشته است.

به گفته وی کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است ایالات متحده را شریک غیرقابل‌اعتماد تلقی کرده و به سمت قدرت‌هایی مانند چین، هند و برزیل متمایل شوند.

در این گزارش همچنین به نقش حیاتی تنگه هرمز در بازار انرژی اشاره شده است؛تنگه‌ای راهبردی که حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت از آن عبور می‌کند و برآوردهای «بلومبرگ اکونومیکس» هم نشان می‌دهد که کاهش یک درصدی عرضه نفت می‌تواند قیمت‌ها را حدود چهار درصد افزایش دهد.

بر همین اساس، اگر عبور نفت از تنگه هرمز برای چند ماه مختل شود، قیمت نفت ممکن است تا حدود ۸۰ درصد نسبت به سطح پیش از جنگ افزایش یافته و به حدود ۱۰۸ دلار در هر بشکه برسد.

همچنین، موسسه «آکسفورد اکونومیکس» نیز پیش‌بینی کرده است که در چنین شرایطی نرخ تورم تا پایان سال در انگلیس و منطقه یورو حدود ۰.۵ تا ۰.۶ واحد درصد بالاتر از برآوردهای قبلی خواهد بود.

گاردین در ادامه می‌نویسد که افزایش قیمت نفت در حال حاضر نیز فشار مستقیمی بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است. پس از افزایش ۱۷ درصدی بهای نفت خام برنت، قیمت بنزین در ایالات متحده نیز بالا رفته و بر اساس داده‌های سرویس ردیابی قیمت گاز میانگین قیمت بنزین در جایگاه‌های سوخت این کشور طی روزهای اخیر حدود ۱۵ سنت در هر گالن افزایش یافته است.

این گزارش هشدار می‌دهد که در صورت تداوم درگیری و اختلال در زنجیره تأمین جهانی، هزینه‌های زندگی در بسیاری از کشورها افزایش یافته و فشار اقتصادی بر خانوارها و دولت‌ها بیشتر خواهد شد.