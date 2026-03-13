هیمنه دشمن شکسته خواهد شد؛ تجزیه ایران هدف دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی در راهپیمایی روز قدس شهرستان رامسر با درود و سلام بر امام راحل و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، اظهار داشت: روز قدس روزی است که در مرداد ۱۳۵۸ توسط حضرت امام خمینی (ره) بنیان گذاشته شد و این روز برای مقابله با توطئه‌ای بزرگ ایجاد شد.

وی با بیان اینکه در جنگ جهانی دوم نطفه شوم رژیم صهیونیستی بسته شد، گفت: آمریکا به دنبال تسلط بر موقعیت منطقه و منابع نفت خاورمیانه بود. اگرچه دولت‌های عربی در مقطعی به این توطئه تاختند، اما غفلت راهبردی آنان باعث شکست شد و امروز برخی کشورها به دادن پایگاه به آمریکا و اسرائیل روی آورده‌اند.

حسینی با اشاره به بصیرت حضرت امام خمینی (ره) افزود: امام فرمودند روز قدس فقط برای فلسطین نیست بلکه برای اسلام و رسول‌الله است. این روز همجوار شب‌های قدر است و مردم باید برای تعیین قدر اسلام پای کار بیایند.

وی ادامه داد: ما در جنگ موجودیتی هستیم و هیچ جنایتی مانند غائله فلسطین نبوده است؛ روز قدس نماد اتحاد و همبستگی در جهان اسلام است.

وی با اشاره به تفاوت روز قدس امسال تصریح کرد: این روز در اثنای جنگ کفر و حق برگزار می‌شود و این تفاوت نه بخاطر شهادت امام ماست، اگرچه شهادت ایشان الگویی برای حکام دنیا شد.

دشمن به دنبال تجزیه ایران است

سخنران راهپیمایی روز قدس با بیان اینکه اسرائیل دست کثیف آمریکا و انگلیس است، تاکید کرد: آنها به دنبال تکه‌تکه کردن ایران هستند، اما ملت ایران در کنار مجاهدت رزمندگان سپاه، ارتش و بسیج، توطئه دشمن را خنثی کرده‌اند.

حسینی با اشاره به سخنرانی سید حسن نصرالله در روز قدس سال‌های اخیر افزود: جنگ ۳۳ روزه تنها یک مجادله نبود بلکه شکست توطئه‌ای بود که نتانیاهو برای ایجاد خاورمیانه بزرگ طراحی کرده بود.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان با روش لیبرال دموکراسی به دنبال تغییر موقعیت سیاسی منطقه بودند اما بیداری اسلامی، از جمله قدرت گرفتن انصارالله در یمن، نقشه آنان را بهم زد.

وی ادامه داد: آنچه دشمن دنبال می‌کند، پیاده‌سازی نقشه جدید برای منطقه و پاره‌پاره کردن ایران است. این نقشه با جنگ ۳۳ روزه متوقف نشد بلکه کند شد و آنها متوجه شدند باید فراتر از لبنان عمل کنند و از سال ۲۰۰۶ وارد جنگ پیوسته شده‌اند.

سخنران افزود: جنگی که دشمنان برای ایران رقم زدند، در حوزه‌های امنیتی و نظامی طراحی شده بود و آنها در ابتدا اذعان کردند ایران کشوری نیست که به سرعت فرو بپاشد، فلذا طرح «قدرت اجبار» در حوزه اقتصادی و اجتماعی را اجرا کردند اما شکست خوردند.

حسینی تاکید کرد: دشمن اینبار جنگ ترور و تهاجم را علیه ایران اعمال کرده است، اما حضور مردم در صحنه از همه چیز مهم‌تر است.

وی خطاب به همه تریبون‌داران گفت: ما از جنگ با اسرائیل هیچ باکی نداریم و در این رویارویی پیروز می‌شویم و ان‌شاءالله خاورمیانه جدید با رویکرد اسلام شکل می‌گیرد.

وی افزود: اینبار نیز هیمنه دشمن شکسته خواهد شد و صدای خرد شدن همینه آمریکا شنیده خواهد شد. روز قدس امسال پیام دیگر نیز دارد و آن بیعت با امام سید مجتبی خامنه‌ای است.

حسینی تصریح کرد: ما دوست ملت‌های مسلمان منطقه هستیم اما اجازه نمی‌دهیم کشورهای اسلامی مسجد ضرار شوند و اگر به ما حمله کنند، آنها را در هم می‌کوبیم.

نماینده مجلس با اشاره به اینکه ما منتقم خون امام شهیدمان هستیم، گفت: این جنگ نشان‌دهنده ظفر و تنومندی انقلاب اسلامی بود و به دشمن اعلام می‌کنیم که در تنگه هرمز خرخره دشمن را رها نمی‌کنیم.

حسینی در پایان با تقدیر از شورای رهبری و خبرگان رهبری در مدیریت کشور اظهار داشت: ان‌شاءالله تمدن اسلامی در چله دوم انقلاب به رهبری امام خامنه‌ای شکل خواهد گرفت.