سازمان ملل: اوضاع انسانی در لبنان فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، درخواست کمک اضطراری بشردوستانه به مبلغ ۳۲۵ میلیون دلار برای حمایت از مردم لبنان را صادر کرد.
همچنین استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در مصاحبه با «الجزیره مباشر» گفت که گوترش این درخواست را در جریان سفر خود به لبنان مطرح و فاش کرد که مکانیسمهای متعددی، چه از سوی سازمان ملل و چه از سوی دیگران، برای ترغیب طرفین به توقف درگیریها وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه غیرنظامیان لبنانی در جنگ جاری درگیر شدهاند، افزود که تمرکز در حال حاضر بر لبنان است.
وی اوضاع انسانی در لبنان را فاجعهبار توصیف کرد و گفت : بیش از ۸۰۰ هزار نفر مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و در تلاشند تا به شمال نقل مکان کنند.
سخنگوی سازمان ملل از تحولات جاری در سایه امتناع رژیم اسرائیل از مذاکره با لبنان و تهدید به اعزام نیروهای زمینی به آنجا ابراز تأسف کرد و گفت که نیروهای اضطراری بینالمللی (یونیفل) گزارشهایی درباره تبادل آتش بین اسرائیل و حزبالله و درباره پیشروی نیروهای زمینی اسرائیل و برخی نفوذها ارسال کردهاند که به وضعیت بشردوستانه فاجعهبار منجر شده است.
پیامدهای جهانی
از سوی دیگر، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد متعهد شد که سازمان بینالمللی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به میز مذاکره انجام خواهد داد و هشدار داد که پیامدهای این جنگ تنها به منطقه محدود نمیشود، بلکه جهانی خواهد بود.
دوجاریک با بیان اینکه اولویت جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه است، اظهار داشت که تعداد زیادی کشته درمیان غیرنظامیان، چه در کشورهای حوزه خلیج فارس و چه در "اسرائیل" وجود دارد، علاوه بر پیامدهای اقتصادی که جنگ به دنبال دارد.
وی به وجود تهدید جدی برای امنیت و صلح درمنطقه اشاره کرد و گفت که «ماده دوم منشور سازمان ملل متحد استفاده از زور از یک کشور به کشور دیگر را بدون مجوز شورای امنیت بینالملل ممنوع میکند»، که این همان چیزی است که در حال حاضر در منطقه اتفاق میافتد.
دوجاریک درباره توانایی سازمان ملل متحد برای انجام مسئولیتهای خود، گفت که برخی از اعضای شورای امنیت بینالملل قوانین بینالمللی را نقض میکنند.
از ۲۸ فوریه گذشته، ایالات متحده و رژیم اسرائیل در تجاوزی آشکار، حملاتی گسترده را علیه ایران آغاز کردهاند که به شهادت آیت الله خامنهای رهبر انقلاب و برخی از مسئولان و فرماندهان نظامی برجسته منجر شد.
ایران نیز در واکنش به این تجاوز آشکار به حاکمیت و تمامیت ارضی خود، با موشک و پهپاد و همچنین هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی در منطقه به این تجاوز پاسخ داده و میدهد.
جنگ به لبنان گسترش یافته است که از ابتدای ماه جاری مورد حملات هوایی شدید رژیم اسرائیل همراه با نفوذهای زمینی در جنوب قرار گرفته است، و حزبالله اهداف نظامی در اراضی اشغالی را با راکت و موشک هدف قرار می دهد.
