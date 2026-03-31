اندونزی: حملات مکرر به یونیفل در لبنان غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه اندونزی امروز سه شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: ما دومین حمله متوالی در جنوب لبنان که منجر به کشته شدن صلح‌ بانان سازمان ملل (یونیفل) شد را به شدیدترین شکل محکوم می‌ کنیم.

وزارت امور خارجه اندونزی در این بیانیه افزود: تکرار چنین حملات وحشتناکی به صلح‌ بانان اندونزیایی غیرقابل قبول است. این حمله نشان دهنده وخامت امنیت در جنوب لبنان است، جایی که عملیات نظامی مداوم (رژیم) اسرائیل، نیروهای حافظ صلح بین المللی را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز ساعاتی پیش در سخنانی به شدت از اقدامات نظامیان رژیم صهیونیستی علیه نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در جنوب لبنان انتقاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه تجاوزات سربازان اسرائیل به نیروهای «یونیفل» به هیچ عنوان قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد که این حملات تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نخواهند بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی فرانسه همچنین اعلام کرد که به دنبال وقوع حوادث خطرناک برای نیروهای حافظ صلح، پاریس رسماً خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی این وضعیت شده است.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، یونیفل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که براثر انفجاری که خودروی آنها را در نزدیکی منطقه بنی حیان در جنوب لبنان تخریب کرده بود، ۲ عضو یونیفل کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.