به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد که ساعاتی قبل در پی موج موشکی جدید ایران، نقب واقع در اراضی اشغالی مورد هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی نیز اذعان کردند که یک موشک به منطقه المطله اصابت کرده و باعث برجای ماندن ویرانی هایی شده است.

همزمان با موج موشکی ایران، حزب الله لبنان نیز حملاتی را علیه صفد اشغالی انجام داد.

رسانه ها گزارش دادند که موشک های ایرانی به سمت صفد و جنوب حیفا روانه شده و بعد از اصابت به حیفا باعث به راه افتادن آتش سوزی در این منطقه شدند.