به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص) به این شرح است:
«بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ(۱۹۴ بقره)
اخطار به رژیم متجاوز و شکست خورده آمریکا
در پاسخ به اظهارات رئیسجمهور متجاوز و تروریست آمریکا، اعلام می داریم در صورت حمله به زیرساخت های نفتی، اقتصادی و انرژی جمهوری اسلامی ایران، همانطور که قبلا اخطار داده بودیم بلافاصله کلیه زیرساختهای نفتی اقتصادی و انرژی متعلق به شرکت های نفتی در سراسر منطقه که دارای سهام آمریکایی میباشند و یا با آمریکا همکاری می کنند نابود و به تلی از خاکستر تبدیل خواهند شد.
إِنَّ ٱللَّهَ عَزِیزࣱ ذُو ٱنتِقَامࣲ»
