۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۰۷

آسیب به نفت و انرژی ایران مساوی است با ضربه به شرکت‌های نفتی منطقه

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هشدار داد: هرگونه آسیب به زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی ایران مساوی است با به آتش کشیده شدن زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا از آن سود می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ(۱۹۴ بقره)

اخطار به رژیم متجاوز و شکست خورده آمریکا

در پاسخ به اظهارات رئیس‌جمهور متجاوز و تروریست آمریکا، اعلام می داریم در صورت حمله به زیرساخت های نفتی، اقتصادی و انرژی جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که قبلا اخطار داده بودیم بلافاصله کلیه زیرساخت‌های نفتی اقتصادی و انرژی متعلق به شرکت های نفتی در سراسر منطقه که دارای سهام آمریکایی می‌باشند و یا با آمریکا همکاری می کنند نابود و به تلی از خاکستر تبدیل خواهند شد.

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِیزࣱ ذُو ٱنتِقَامࣲ»

    • اذرگون IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۳
      به پلایشگاهای ،و مراکز انرژی ایران حمله نکنند که اگر حمله کنند ایران مجبور میشه تلافی کنه ،بهتره کشورهای منطقه با خود ایران در مورد جنگ صحبت کنند و همچنین با امریکا هم صحبت کنند که این جنگ متوقف بشه که به نفعه همه هست

