موج ۴۸ عملیات وعده صادق ۴ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موج ۴۸ عملیات وعده صادق ۴ بارمز مبارک یا قمربنی هاشم (ع) علیه اهدافی در شمال سرزمین‌های اشغالی، الجلیل، جلان، حیفا و پایگاه‌های نظامیان تروریست آمریکا در منطقه با شلیک موشک‌های سوخت جامد خیبر شکن و سوخت مایع قدر و پهپادهای انهدامی باعنایت الهی به صورت کاملا موفق به اجرا در آمد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) بیان کرد: «تقاص تک‌تک خون‌های به ناحق‌ریخته شده و غرامت آسیب‌های وارده را پس خواهید داد. دیر نیست که راهپیمایی روز قدس تبدیل به راهپیمایی به‌سمت قدس شریف باشد و به امید خداوند قادر و متعال، نماز مسلمانان جهان در مسجدالاقصی خوانده شود. قسم به مظلومیت شهدایمان، تقاص تک‌تک خون‌های به ناحق‌ریخته شده و غرامت آسیب‌های وارده را پس خواهید داد. فرماندهان شرور آمریکایی و صهیونیستی، خوب نگاه کنید! آسمان و زمین برایتان بی‌دفاع شده و درهای جهنم، تا نابودی آخرین جنایتکار کودک‌کُش، بسته نخواهد شد.»