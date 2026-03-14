مراکز تعویض پلاک و آزمون رانندگی اصفهان تعطیل است؛گزارش تصادفات به ۱۲۰

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو اطلاعیههای قبلی، تمامی مراکز شمارهگذاری، تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت و همچنین مراکز آزمونهای رانندگی در استان اصفهان تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.
وی افزود: همشهریان عزیز در صورت بروز تصادف در کلانشهر اصفهان باید صرفاً با شماره تلفن ۱۲۰ تماس بگیرند و این شماره به طور اختصاصی برای رسیدگی به تصادفات در نظر گرفته شده است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: با توجه به تعطیلی مراکز، در صورتی که اعتبار وکالتنامهها در این مدت به پایان برسد، به میزان روزهای تعطیلی به مهلت آنها افزوده خواهد شد.
سرهنگ مولوی تصریح کرد: زمان دقیق بازگشایی مراکز تعویض پلاک و همچنین برگزاری آزمونهای رانندگی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
