مراکز تعویض پلاک سیار پلیس در تهران و سایر شهرها فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ناظر، مدیر عامل بنیاد تعاون فراجا در حاشیه بازدید از فعالیت مراکز شماره گذاری خودرو و تعویض پلاک، تدابیر و دستورات سردار رادان ؛ فرمانده کل انتظامی به منظور تسریع و تسهیل خدمات دهی به مراجعه کنندگان را ابلاغ کرد.

وی از فعالیت مستمر مرکز تعویض پلاک سیار پلیس در این ایام خبر داد و گفت : در ماه های اخیر نخستین مرکز تعویض پلاک سیار پلیس با هدف ارائه خدمات تعویض پلاک به مردم از درب منازل،کاهش زمان خدمات دهی و تسهیل و تسریع این فرایند بهره برداری شد.

مدیر عامل بنیاد تعاون فراجا خاطرنشان کرد : در ایام جنگ رمضان نیز به منظور تداوم خدمات دهی به مردم در حوزه شماره گذاری و تعویض پلاک، مراکز تعویض پلاک سیار پلیس فعال می باشد.

این مقام ارشد انتظامی در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت مرکز تعویض پلاک سیار پلیس در تهران متمرکز و برنامه ریزی شده است ؟ گفت : خدمات دهی مرکز تعویض پلاک سیار پلیس با تنظیم جداول زمانی ، با اولویت کلانشهرها در حال انجام است.

به گفته مدیر عامل بنیاد تعاون فراجا تمامی مراحل کارشناسی و کنترل فنی خودرو، بررسی استاد مالکین و ثبت نهایی در سامانه شماره گذاری پلیس به صورت کامل انجام می شود .

گفتنی است ؛ مرکز تعویض پلاک سیار پلیس به همت بنیاد تعاون فراجا طی ماه های اخیر خدمات دهی به مراجعه کنندگان در حوزه شماره گذاری و تعویض پلاک خودرو را آغاز کرده است .