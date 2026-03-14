رهنمودهای رهبر معظم انقلاب راهگشای حرکت جامعه در مسیر پیشرفت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین غلامعلی کاظمی اظهار کرد: آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب با رویکرد خدمت‌محور و حمایت از اقشار محروم، الگویی الهام‌بخش برای جامعه اسلامی در مسیر پیشرفت و عدالت‌خواهی به شمار می‌روند.

کاظمی همچنین با اشاره به رویکرد عدالت‌خواهانه در هدایت جامعه گفت: تاکید بر خودکفایی، عدالت‌محوری و اتکا به توان داخلی از جمله محورهایی بوده که در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب همواره مورد توجه قرار گرفته و موجب تقویت عزت و اقتدار اسلامی شده است.

وی با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از مستضعفان تصریح کرد: اخلاص در عمل، ساده‌زیستی و اهتمام به حل مشکلات مردم، از ویژگی‌هایی است که می‌تواند الگویی ارزشمند برای مسئولان و امت اسلامی در مسیر پیشرفت و تعالی باشد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ اسلام افزود: شهادت نماد ایمان، ایستادگی و مقاومت است و این فرهنگ در مقاطع مختلف تاریخی الهام‌بخش حرکت‌های بزرگ در جهان اسلام بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: رهبر شهید انقلاب به‌عنوان نمادی از انسان مومن، مجاهد و آگاه شناخته می‌شوند و رهبری ایشان نقش مهمی در تقویت نهضت دینی و شکل‌گیری و استمرار جبهه مقاومت داشته است.