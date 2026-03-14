توزیع ۷۵۰۰ نهال مثمر در ازای تحویل پسماند در اصفهان آغاز شد

مجتبی حقشناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با اجرای برنامههای ترویجی در حوزه مدیریت پسماند، طرح توزیع نهالهای مثمر در ازای تحویل مواد بازیافتی در شهر اصفهان آغاز شده است که در قالب آن ۷۵۰۰ اصله نهال میان شهروندان توزیع خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح با دو هدف اصلی ترویج فرهنگ تفکیک و بازیافت پسماند و افزایش سرانه فضای سبز شهری اجرا میشود، افزود: شهروندان میتوانند با تحویل مواد قابل بازیافت مانند کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلزات به ایستگاههای بازیافت سطح شهر، نهال مورد نظر خود را به صورت رایگان دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اصفهان درباره گونههای در نظر گرفته شده برای این طرح گفت: برای اجرای این برنامه ۷۵۰۰ اصله نهال از گونههای مثمر شامل آلو، به، سیب، هلو و آلبالو تهیه شده و در ایستگاههای بازیافت مستقر در مناطق پانزدهگانه شهر اصفهان توزیع شده است.
وی ادامه داد: انتخاب نهالهای مثمر در این برنامه با الهام از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در آیینهای درختکاری انجام شده است؛ ایشان همواره بر اهمیت کاشت درختان مثمر به عنوان رویکردی مؤثر در توسعه فضای سبز و بهرهمندی شهروندان از محصولات آن تأکید داشتهاند و بر همین اساس امسال نیز تمامی نهالهای در نظر گرفته شده از گونههای مثمر انتخاب شده است.
حقشناس تصریح کرد: یکی از اهداف مهم اجرای این طرح ایجاد انگیزه در میان شهروندان برای مشارکت فعال در تفکیک زباله از مبدأ و توجه بیشتر به موضوع درختکاری است؛ اقدامی که علاوه بر جنبه تشویقی، پیام مهمی درباره حفاظت از محیط زیست، کاهش پسماند و استفاده بهینه از منابع طبیعی به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: نهالهای توزیعشده توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اصفهان تهیه شده و از نظر کیفیت، سلامت و اصالت توسط کارشناسان این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اصفهان اضافه کرد: شهروندان میتوانند با کاشت این نهالها در حیاط منازل، باغچهها یا فضاهای مناسب شهری در توسعه فضای سبز شهر و همچنین تولید محصولات باغی سهیم باشند.
وی در پایان گفت: همزمان با اجرای طرح، کارشناسان مستقر در ایستگاههای بازیافت نیز راهنماییهای لازم درباره نحوه صحیح کاشت، نگهداری و آبیاری نهالها را در اختیار شهروندان قرار میدهند تا شرایط مناسب برای رشد و نگهداری این درختان در محیط شهری فراهم شود.
نظر شما